'OTVORILA' DUŠU

Sve je otkrila! Ines iz 'Ljubav je na selu' o odnosu s farmerom Antom: Često smo zajedno...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Facebook

Ines Petrić nedavno je zaintrigirala javnost fotografijom na kojoj pozira s farmerom iz 16. sezone emisije, Antom Munitićem, a za sad je otkrila više o njihovom odnosu

Jedna od najpoznatijih kandidatkinja emisije 'Ljubav je na selu', Ines Petrić, ponovno je privukla pozornost javnosti. Ovoga puta razlog je fotografija koju je objavila na društvenim mrežama, a na kojoj pozira u društvu Ante Munitića, farmera iz 16. sezone popularnog showa. Otkrila je i što se krije iza njihovog odnosa.

Foto: Facebook

- Jako smo dobri prijatelji Ante i ja. Ante je iz mjesta gdje imam djedovinu, družimo se i čujemo često. U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu. Ante je super tip i super se slažemo - priznala je Ines.

Ines, koja uvijek gleda nekoliko koraka unaprijed, kaže kako je srce ipak vuče prema Dalmaciji, što se i ne čudi s obzirom na njezine kaštelanske korijene.

- Ja sam uvijek bila osoba koja razmišlja za svoju budućnost i unaprijed. Budući da sam Dalmatinka s kaštelanskim genima, normalno je da me srce vuče u svoju Dalmaciju gdje ću se vratiti kad-tad. U Dalmaciji ljudi mirnije žive s manje stresa, meni se kao pravoj Kaštelanki sviđa taj stil života. Sebi sam napravila život da ne moram nikoga trpjeti nizašto. Pokušavam živjeti život sa što manje stresa i nervoze, zato tražim nešto malo za sebe, a da ima prostor i tu dušu - komentirala je Ines. 

Podsjetimo, Ines je u showu 'Ljubav je na selu' ljubav pokušala pronaći čak sedam puta, no nijedna prava osoba za nju još se nije pojavila.

Foto: Facebook

