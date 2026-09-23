Sve je prštalo od seksepila! Heidi nije nosila grudnjak, J. Lo 'prošetala' svoj bujni dekolte

Milano je ponovno postao središte svjetske mode. Tjedan mode počeo je u utorak, 22. rujna, a ovaj talijanski grad će tijekom nekoliko dana ugostiti najveća imena modne industrije, brojne dizajnere, manekenke i svjetske zvijezde. Tjedan mode posvećen je kolekcijama za proljeće i ljeto 2027., a već prvi dan donio je brojne zanimljive modne kombinacije.

Posebnu pozornost privukao je Vogue World, veliki modni spektakl održan u Galleriji Vittorio Emanuele II. Događaj je okupio brojne poznate osobe, a među njima su se posebno istaknule dame koje su odvažnim izdanjima privlačile poglede.

Jedna od njih bila je Heidi Klum (53), koja je još jednom pokazala da se ne boji riskirati. Njemačka manekenka pojavila se u gotovo potpuno prozirnoj crnoj haljini grčke dizajnerice Celije Kritharioti. Dugačka kreacija od čipke i prozirne tkanine imala je ukrase na strateškim mjestima, dok Heidi ispod nje nije nosila grudnjak. Haljina je otkrivala veliki dio njezina tijela, a Klum ju je nosila s velikim samopouzdanjem. Manekenka je i ranije često privlačila pozornost vrlo odvažnim odjevnim kombinacijama, pa ni ovoga puta nije razočarala.

Foto: Profimedia.hr

Ni Dakota Johnson (36) nije prošla nezapaženo. Glumica se pojavila u crnoj kombinaciji modne kuće Valentino. Nosila je baršunasti sako, suknju s prozirnim slojem od šifona i čipkasti gornji dio s dubokim dekolteom. Spoj prozirnih materijala, čipke i crne boje dao joj je elegantan, ali vrlo zavodljiv izgled.

Kreaciju je osmislio Alessandro Michele, kreativni direktor Valentina i Dakotin dugogodišnji prijatelj. Glumica je zadnjih godina postala jedna od prepoznatljivijih gošći velikih modnih događanja, a svojim izborom odjeće često privlači pozornost.

Foto: Profimedia.hr

Za dozu talijanske raskoši pobrinula se Jennifer Lopez (57). Pjevačica se pojavila u raskošnoj kreaciji modne kuće Dolce & Gabbana, a potom je u njoj izašla i na modnu pistu. Naglašena ženstvena silueta, raskošni detalji i njezin prepoznatljivi način nošenja odjeće ponovno su došli do izražaja.

Lopez je bila među zvijezdama koje nisu samo promatrale događanje iz prvih redova, već su sudjelovale u samom modnom spektaklu. Svojom pojavom dodatno je podigla atmosferu, a njezino izdanje bilo je jedno od onih o kojima se najviše pričalo.

Među zapaženim damama bila je i Naomi Campbell, jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena. Pojavila se u pripijenoj crnoj kombinaciji koja je naglasila njezinu vitku figuru.

U Milanu su se pojavile i Gigi Hadid, Hunter Schafer, Chiara Ferragni, Amy Jackson te brojne druge poznate ljepotice. Gigi je imala i posebnu ulogu u spektaklu - otvorila je Vogue World raskošnom Valentinovom haljinom nadahnutom renesansom. Za izradu te kreacije bilo je potrebno čak 1680 sati ručnog rada.