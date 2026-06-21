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Bili su posjetitelji INmusica, sad će nastupati s velikanima: 'Bit će to tri dana za pamćenje!'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 5 min
Bili su posjetitelji INmusica, sad će nastupati s velikanima: 'Bit će to tri dana za pamćenje!'
Foto: Filip Kovačević

Jack White, Gorillaz i Kings of Leon uveličat će izdanje festivala na Jarunu, a tu si i bendovi One cure, LHD, JeboTon ansambl...

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Organizatori INmusic festivala prošle su godine najavili velika svjetska imena koja pred hrvatsku publiku stižu za samo nekoliko dana. Iščekivanju je napokon stigao kraj, a Jack White, Gorillaz i Kings of Leon uveličat će izdanje INmusica od 22. do 24. lipnja kojim se slavi i 20. rođendan od prvog izdanja festivala. Kako nam je u ranijem intervjuu rekao direktor festivala Zoran Marić, Jack White jedno je od onih imena koja su bila na popisu želja ne samo publike nego i organizatora.

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