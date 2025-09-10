Sve je spremno za SHIP festival! Stižu glazbenici iz 25 zemalja i delegati s najvećih festivala

Sve je spremno za treće izdanje SHIP festivala koji će se od 11. do 14. rujna održati na nekoliko lokacija u Šibeniku i na kojemu će se predstaviti pedesetak izvođača iz 25 zemalja, istaknuto je u srijedu na konferenciji za novinare u klubu Azimut.

Na ovogodišnjem SHIPU, uz rekordnih 49 izvođača, sudjelovat će i 114 govornika iz 33 zemlje te 500 glazbenih delegata iz 54 zemlje. Jedan od organizatora festivala, Dražen Baljak na predstavljanju programa ocijenio je kako je riječ o fascinantnim brojkama koje svjedoče o važnosti samog festivala.

Šibenik: Održana konferenciju za medije dan uo?i službenog otvorenja SHIP festivala | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Organizator showcase festivala je Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) uz podršku Javne ustanove Tvrđave kulture Šibenik, Ministarstva kulture i medija, Grada Šibenika, Hrvatske turističke zajednice, HDS ZAMP-a te Turističke zajednice Grada Šibenika i Turističke zajednice Šibensko - kninske županije.

Baljak je istaknuo kako je riječ o specifičnom tipu festivala gdje u "izlog" stavljaju izvođače za koje smatraju da će u sljedećem razdoblju zasjati na hrvatskoj glazbenoj sceni, ali i europskoj ili globalnoj te da su 50 posto izvođača domaći glazbenici koje predstavljaju stranim labelima, a preostalih 50 posto strani izvođači koje pak pokazuju svima.

Neki od ovogodišnjih izvođača su britanski Adult DVD, francuski elektronski duo Jasmin Not Jafar, češki blizanci Bratrije, danski bend Smag Pa Dig Sely ili talijanski Nadt Orekstra.

Foto: PROMO

Osim koncertnog dijela programa, koji će se održavati u Kući umjetnosti Arsen, na tvrđavi svetog Mihovila, u klubovima Azimut i Tunel, tu su i konferencije za koje organizatori ističu da pokrivaju najzanimljivije, najaktualnije aspekte glazbenog biznisa.

Neki od sudionika konferencijskog dijela programa su Lisa Branigan s Glastonbury Festivala, Mark Bonea sa Sziget Festivala, Filip Košťálek s Colours of Ostrava te Wiecher Troost s Amsterdam Dance Eventa. Dolaze i predstavnici legendarnih europskih etiketa Christofa Ellinghausa (City Slang) i Ellie Rumbold (Partisan Records) koji su zaslužni za diskografiju bendova kao što su Yo La Tengo, Hole, Flaming Lips, Lambchop, Caribou, Arcade Fire, The Notwist, Tindersticks,Fontaines DC, Mercury Rev i Femi Kuti.

Operativni direktor SHIP-a Mirko Burazer na konferenciji je istaknuo dolazak Kevina Colea iz KEXP-a ocijenivši da je njegov dolazak na festival dokaz uspjeha. Konferencijski dio organiziran je tako da se pokriju neke goruće teme u glazbenoj industriji koje su zanimljive u Hrvatskoj, ali i općenito, dodao je.

O festivalu su govorili i izvršni direktor festivala Davor Drezga te voditeljica marketinga i odnosa s javnošću JU Tvrđave kulture Šibenik Ana Skračić. Drezga je zahvalio svima koji financijski i moralno podržavaju festival treću godinu zaredom, dok je Skračić izrazila ponos zbog trogodišnje suradnje s festivalom koji otvara prostor novim izvođačima, što je i jedna od glavnih aktivnosti Tvrđave kulture.

Dogradonačelnik Šibenika Danijel Mileta istaknuo je da Šibeniku trebaju festivali poput SHIP-a, dodavši kako mu je posebno drago što se festival održava u rujnu, a ne u srcu turističke sezone, te što podržava suvremenu, modernu glazbu i njezine izvođače te se nada da će SHIP i dogodine uploviti u šibensku luku.

Otvorenje SHIP-a održat će se u četvrtak 11. rujna u Kući umjetnosti Arsen, a nakon toga koncert će održati bend Nemeček.

Foto: PROMO