'Sve je stalo, neki će propasti, ne znamo što ni kako dalje...'

Nitko nije mogao ni slutiti koliko će apokaliptična poruka o kraju svijeta kakvog smo znali iz davnašnjeg hita R.E.M.-a “It's The End Of The World As We Know It” biti točna. Ne samo u svijetu koji će se poslije epidemije korona virusa temeljito promijeniti nego i u našoj umjetničkoj mikrozajednici. Jer ono “ostajte doma” već je dosad izravno pogodilo i kazalištarce, i glazbenike, te sve one koji žive za i od publike. Naravno, najviše one “male” nezavisne “poduzetnike u kulturi”; glumce, redatelje, glazbenike svih vrsta koji su ionako prilično teško spajali kraj s krajem. Ima li za njih spasa? Tko im može i želi pomoći?

- Mislim da bi naše glazbeničke strukovne udruge trebale izvršiti pritisak na Vladu, otići tamo i tražiti konkretan novac za pomoć glazbenicima čija je egzistencija sada ugrožena prestankom bilo kakvih nastupa - veli Branko Bogunović Pif (68), glazbenik veteran i jedan od naših najboljih gitarista koji je ostavio traga na stotinama (bestselerskih) albuma.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Jedina mjera koja može pomoći kulturnim radnicima je pronalaženje sredstava za isplatu minimalnih plaća kroz ono vrijeme u kojem nisu u mogućnosti raditi. Kulturnjacima su sva sredstva zarade potpuno ukinuta, a većina nema novac spremljen za ovakve prilike. Ministrica poljoprivrede Vučković je za svoj resor pronašla 150 milijuna kuna za pomoć OPG-ovima i malim privrednicima. Zadnjih 25 godina službenici Ministarstva kulture i pridružene udruge su živjeli od umjetnika, sad je vrijeme da oni rade za nas - dodaje Pif.

Istog je mišljenja i Stipe Mađor (44), trubač u Pavelu i Kawasaki 3p-u, napominjući da je riječ o sektoru koji obilno puni proračun jer su na njega vezane i brojne uslužne djelatnosti poput ugostiteljstva. Navodi primjer svojih bendova koji su izgubili dogovorene nastupe jer Pavel je morao odustati od planiranih nastupa u kazalištima te koncerta u amfiteatru Tuškanca, a Kawasaki 3p od dogovorenih nastupa u srpnju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Darko Bakić (45), frontman grupe Buđenje, koja je također zbog korona virusa ostala bez dogovorenih koncerata, jedan je od niza domaćih glazbenika koji “vrijeme krati” radeći na novim skladbama u vlastitu studiju. Uostalom, kao i Ivan Dečak (40) iz Vatre i Neno Belan (58), koji u kućnoj izolaciji sređuje svoju glazbenu arhivu, neobjavljene snimke iz devedesetih, radi na novim materijalima... Ili, pak, kao Stipe Mađor, koji je ovih dana radeći “od doma” snimio trubačku dionicu za novu Urbanovu skladbu.

- Sreća je da danas svi imaju kod kuće kompjutore, mikrofone i programe koji im omogućavaju rad ‘na daljinu’. Od doma. Recimo, mi smo u Kawasaki 3p-u ovih dana napravili prigodan remake skladbe ‘Anđelko’ uz poruku ‘Ostanite doma’ - veli Mađor.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

I Gibonni (51) s obitelji se povukao u izolaciju; na korčulansku adresu na kojoj je nastajao i zajednički album s Oliverom “Familija”. I njemu su, naravno, propali brojni koncerti dogovoreni za ožujak, travanj i svibanj. No što je s pratećim stalnim glazbenicima u bendu?

- Mi smo i prije imali ovakve situacije u vrijeme kad bih radio na albumu i kad nismo imali velike turneje. No tada bi u igri bili povremeni eventi i manje svirke koji su bendu ipak donosili stalni prihod. U vrijeme kad sam zbog zdravstvenih problema morao prisilno pauzirati, ja sam preuzimao obvezu da skrbim o onih pet članova u grupi koji žive isključivo od naših svirki. Dvojica u bendu su, srećom, neovisna jer imaju i druge prihode. Tako ćemo napraviti i sada, pa dok izdržimo - govori Gibo.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

No što s onima manjim, a posebice indie-alter izvođačima koji nemaju izdašne autorske tantijeme (jer formatirana radija ih ne vrte!) te žive isključivo od svirki i vikendaških, mahom klupskih, nastupa i prigodnih gaža.

- Koliko znam, i HGU i HDS ZAMP su već oformili fondove solidarnosti za pomoć najugroženijim glazbenicima od potresa i korona virusa. Ključno je razlikovati udruge po njihovoj osnovnoj funkciji, pa je tako HGU udruga izvođača koji su trenutačno ostali bez posla preko noći zbog svih otkazanih koncerata, dok će autori HDS-a krizu osjetiti s odgodom od par mjeseci - kaže Bakić.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

I on smatra da cijela “glazbena industrija” mora pokucati na vrata Vlade smatrajući da, osim redovite isplate autorskih prava i pomoći ugroženim glazbenicima kroz fondove solidarnosti, udruge moraju glazbenu industriju državi predstaviti kao veliku granu gospodarstva koja je prva pokleknula zbog pandemije.

- Nisu tu samo glazbenici, postoji cijela infrastruktura koja prati glazbene manifestacije, od firmi za razglas i rasvjetu, scenske tehnike, tonaca, menadžera, organizatora i drugih u tom lancu. Svi su oni preko noći ostali bez prihoda - dodaje Bakić.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Jasenko Jajo Houra (59), čije je Prljavo kazalište zbog novih okolnosti umjesto na probama u Dubravi i u studiju na snimanju novog albuma također u kućnim izolacijama, također misli da je vrijeme za solidarnost. I za interventne mjere pomoći najugroženijim glazbenicima bez obzira na neke dosadašnje uobičajene rokove isplata i birokratske norme.

Uspoređujući aktualnu situaciju s onom ratnom, Houra smatra da bi trebalo od Vlade zatražiti pomoć kojom bi se osigurala egzistencija najugroženijim glazbenicima. A njih doista nije malo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Branko Dragičević, koji stoji iza sjajnih indie/alter projekata poput Fog Frog Dog i - s Josipom Radićem - Valentina Boškovića, kao znanstvenik koji ne živi od glazbe i živih nastupa također je svjestan krize koja može uništiti indie scenu. Zapravo, sve one kojima nastupi u klubovima osiguravaju kakvu-takvu egzistenciju.

- Mislim da je vrijeme da svi shvate da moramo pomoći preživljavanje najugroženijih djelatnosti. A to su i domaći poljoprivrednici u OPG-ovima, ali i nezavisna glazbena scena. I jedni i drugi mogu nestati u ovoj krizi - ističe Dragičević. Nisu jedini jer tu valja uključiti i sve one koji inače žive od televizijskih projekata koji imaju glazbeni sadržaj.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Ante Gelo (45), ne samo vrhunski gitarist nego i aranžer, producent i band-leader “televizijskih” orkestara, kaže da su do daljnjeg odgođeni mnogi dogovoreni i odavno planirani projekti. Pa tako i “Zvijezde pjevaju”, ali i TV “specijali” koji uključuju mnogo glazbenika i publike u studiju. I Gelo je, pak, ostao doma umjesto da ode na turneje s Amirom Medunjanin, s kojom je taman prije potpunih zatvaranja granica odradio koncerte u Australiji, te dogovorene koncerte za svibanj u Turskoj, Mongoliji i Argentini, gdje se trebao zaputiti s Tamarom Obrovac... Naravno, i on je zaposlen kod kuće u svom studiju svirajući, raspisujući aranžmane i pripremajući nove projekte planirane, ako sve bude u redu, za sredinu ljeta. Poput velikoga koncerta za Olivera u Veloj Luci.

Tihomir Pop Asanović (72), čija se karijera “povampirila” nakon objave albuma “Povratak prvoj ljubavi”, odgodio je planirane nastupe, ali i snimanje novih skladbi u studiju u Novome Mestu. I on ne gubi vrijeme kod kuće nego radi na novim skladbama.

- Ne razumijem zašto glazbene udruge nisu odmah reagirale. Nema nikakvog razloga da HDS ZAMP i HGU odmah ne isplate autorske honorare niti da čekaju lipanj ili srpanj kad po njihovu planu slijede isplate za prošlu godinu. Pa novac imaju odavno na računu. I to - velik novac - govori Pop.

A kako se u svijetu nose s izvanrednom situacijom zbog korone koja je odgodila ne samo koncerte i brojne megaturneje nego i objave novih albuma poput projekta Lady Gage “Chromatica”, Haima s “Women inMusic Pt. III”, Alicije Keys s “Alicia”, Willieja Nelsona s albumom “First Rose of Spring”... Mnogi svjetski glazbenici, baš kao i domaći, pjesmama i medijskim istupima govore i o pandemiji i o krizi.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Recimo, znani David Byrne (67), nekadašnji lider Talking Headsa, u newyorškoj karanteni i samoizolaciji zapisao je kako je apsurdno da su izolacija i odsustvo druženja pokazali koliko smo zapravo svi povezani. I koliko moramo misliti jedni na druge jer “svi smo zajedno na čamcu koji pušta vodu”. Toga su svjesne i velike kompanije. Bandcamp, američka online glazbena tvrtka koja distribuira glazbu, pokrenula je akciju potpore glazbenicima pogođenima pandemijom korona virusa s obzirom na to da su im otkazani nastupi i turneje. Tako se Bandcamp odrekao svog dijela naknade/provizije kod kupnji glazbe u korist glazbenika.

“Za mnoge umjetnike jedan dan pojačane prodaje može značiti razliku između toga jesu li u mogućnosti platiti najam ili ne”, piše na stranici Bandcamp Daily.

I moćni Netflix je objavio da u “korona virus fondu” za pomoć filmašima ima spremljenih 100 milijuna dolara. Njemačka organizacija za zaštitu izvođačkih i autorskih prava GEMA (čiji su pravilnici bili uzor i za domaći ZAMP) najavila je pokretanje posebnog fonda od 43 milijuna eura za hitnu pomoć članovima, dakle, tekstopiscima i skladateljima. U priopćenju tako kažu “GEMA će se služiti svim raspoloživim sredstvima kako bi najbolje podržao svoje egzistencijalno ugrožene članove (što možemo) da bi se ublažio ekonomski katastrofalne efekte za njih”. Prvi na redu su kantautori koji ne mogu nastupati pred publikom, a onda i svi teži egzistencijalno ugroženi slučajevi.

U Sloveniji su također odlučili pomoći glazbenicima. Kako mi kaže Zoran Predin (61), planirana je mjesečna naknada za kulturnjake od 500 eura. To je zapravo srednja vrijednost planirane dvomjesečne potpore od 350 eura za ožujak i 700 eura za travanj. Raspon potpora ovisi imaju li glazbenici svoje firme (d.o.o.) ili su samozaposleni. Kod nas većina se glazbenika s vrha i dna kace slaže, stvari stoje drukčije. Ili kasne.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Hrvatska glazbena udruga (HGU) poslala je članstvu upitnik u kojem se traže odgovori na sljedeća pitanja: živite li isključivo od glazbene samostalne djelatnosti, jeste li porezno registrirani kao glazbenik te jeste li član još kojih strukovnih udruga. Upitnik će, dodaju, pomoći formiranju liste potrebitih i ugroženih.

Ministarstvo kulture je 24. ožujka pozvalo i poduzetnike iz kulturnog i kreativnog sektora, kao i samostalne umjetnike koji su zbog otkazivanja nastupa ostali bez redovitih izvora prihoda, da se prijave na natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta u ukupnom iznosu od pet milijardi kuna. Hoće li to pomoći glazbenicima izvan ozbiljne glazbe? Mnogi sumnjaju. Potom znajući sudbinu mnogih sličnih akcija pomoći koje su se razvlačile poput kaugume na suncu, teško da će i dodijeljeni novac tako skoro doći na potrebite adrese.

- Ministrica kulture je potpuno izvan realnoga glazbenog sektora, kao i HDS, i ZAMP, te ine udruge koje nas samo obavještavaju da su zatvorili urede umjesto da brzo djeluju - kaže jedan od naših glazbenika veterana nezadovoljan sporim reakcijama nadležnih. Zacijelo je barem malko u pravu.

HUZIP - Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava, u “proglasu” Pomoć najugroženijim članovima HUZIP-a navodi da će zbog otkazivanja koncerata i turneja umjesto u planiranom terminu u lipnju naknade za izvođenja u prošloj godini biti “akontirana” odmah, i to “u visini do 30 od ostvarene izvođačke naknade za 2018. godinu”. Logično je pitanje zašto ne i cijeli iznos, koji bi sigurno najugroženijima pomogao da prebrode razdoblje do kakvog-takvog početka nastupanja. Jer novca sasvim sigurno ima.

Priličnu je zbrku, ali i nezadovoljstvo izazvala i poruka HDS/ZAMP-a od 18. ožujka u kojoj piše da se odgađa izdavanje i slanje računa za ožujak svim ugostiteljskim objektima, hotelima, restoranima, frizerskim salonima i drugim malim korisnicima. Kasnije je ova odluka promijenjena u mnogo logičniju: dok ugostitelji ne rade, neće plaćati naknadu. U ZAMP-u su također najavili pomoć najugroženijima iz posebnog fonda solidarnosti HDS-a. Poput one koja će ići Aleksandru Ljiljku iz Hedonista te našem poznatom saksofonistu i skladatelju Igoru Geržini čiji su stanovi uništeni u nedavnom potresu. I u ZAMP-u također apeliraju na domaća radija i televizije da vrte više domaće glazbe u svojim programima kako bi se i tako namaknula sredstva za preživljavanje glazbenika, ako ne već i cijele “industrije”.

I tako je usred krizne situacije koja dovodi u pitanje opstanak mnogih iz branše još jedanput otvoreno jedno od neuralgičnih pitanja koje muči i glazbenike i cijelu domaću glazbenu industriju: prisustvo domaće glazbe u eteru.

Sutra čitajte drugi nastavak velikog dosjea Zlatka Galla o crnim scenarijima budućnosti estrade.