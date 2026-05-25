Taylor Swift i Travis Kelce vjenčat će se navodno 3. srpnja u New Yorku
Sve je u strogoj tajnosti oko vjenčanja godine: Taylor i Travis nisu potvrdili detalje svadbe
Taylor Swift i Travis Kelce još nisu službeno potvrdili detalje mogućeg vjenčanja, no posljednjih tjedana internet ne prestaje nagađati o svakom aspektu njihove navodne ceremonije. Koliko je trenutačno poznato, Swift i Kelce vjenčat će se 3. srpnja u New Yorku u jutarnjim satima. Gdje će se to dogoditi, svatovi će doznati tog jutra. Također, tko je sve pozvan na "vjenčanje godine" nije poznato, a glavni razlog za tajnovitost je sigurnost.
Prema pisanju stranih medija, par navodno planira izrazito privatno slavlje, a informacije se pažljivo skrivaju čak i od dijela šire obitelji i prijatelja kako bi se spriječilo curenje detalja u javnost. Navodno ne koriste klasične pozivnice, već informacije prenose osobno i unutar manjih krugova ljudi. Pojedini izvori tvrde i da uzvanici dobivaju različite informacije o lokaciji i organizaciji kako bi se lakše otkrilo dolazi li do curenja podataka.
Kao moguće lokacije najčešće se spominju New York City i Rhode Island. Posebnu pozornost privlači Taylorina luksuzna kuća uz more u Rhode Islandu, gdje je godinama organizirala poznata druženja povodom Dana neovisnosti.
Neki mediji navode da bi se ceremonija mogla održati početkom srpnja 2026. godine, dok drugi tvrde da datum još nije konačno definiran. Dodatnu pozornost izazvale su glasine o pravilima za uzvanike. Taylor navodno planira strogu politiku bez "plus jedan" pratnje, osim u slučajevima dugogodišnjih i ozbiljnih veza.
Posebnu pozornost posljednjih dana privlači i Ashley Avignone, jedna od Taylorinih najbližih prijateljica. Riječ je o stilistici i kreativki koja je godinama dio njezina bliskog kruga, a mnogi vjeruju da će biti među najvažnijim osobama ceremonije. Dodatnu pozornost tabloida privukle su tvrdnje da je Taylor navodno ograničila količinu informacija koje dijeli s Travisovim ocem, Edom Kelceom, smatrajući ga previše otvorenim kad je riječ o privatnim detaljima. Takve su se glasine pojavile nakon što je ranije javno komentirao prosidbu i detalje njihove veze.
