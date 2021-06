Voditelj kviza 'Potjera', Joško Lokas (49) iza sebe ima dva propala braka i troje djece. Prvo je bio s novinarkom Ivanom Silom (43), a zatim s glumicom Natašom Janjić (39). Sad je u vezi s mladom manekenkom Jelenom Katarinom Kapom (28).

Joško i Ivana su se upoznali na Otvorenoj televiziji, zaljubili se i vjenčali 2001. godine. U braku su bili osam godina, do 2009. i zajedno imaju troje djece.

Voditelj je, navodno, s Natašom Janjić mutio još za vrijeme braka s Ivanom. Natašu je upoznao na snimanju serije 'Mamutica'. Nakon mnogih nagađanja, par se vjenčao na Silvestrovo 2012. godine. Bili su u braku do 2014., nakon čega se glumica iselila iz zajedničkog stana.

I nakon dva propala braka, Joško nije izgubio vjeru u ljubav:

- Ljubav je nešto posebno. Bez ljubavi kao da ne postojimo. Ma ljubav je nešto najbolje što vam se može dogoditi - rekao je.

Joško i manekenka Jelena Kapa u vezi su od 2015., a Jelena je bila Miss turizma 2014. godine. Par se nije vjenčao, ali već su dugo zajedno.

Manekenka je prije par dana obrisala sve njihove zajedničke fotke sa svog Instagrama, ali par još nije potvrdio niti demantirao nagađanja o prekidu veze. Jelena je od Joška mlađa čak 20 godina, ali to im do sada nije smetalo. Na pitanje osjeti li se razlika između godina je odgovorio:

- Na papiru se i vidi i osjeti. U životu trenutačno ne, ali i to će doći samo po sebi. Trenutačno je ne primjećujemo, ali smo je itekako svjesni. Ono što Jelenu krasi je zrelost u nekim odlučivanjima i to je čini nešto starijom, ali na vidjelo uvijek izlazi očita mladost, što je uvijek zanimljiva kombinacija. Kad bih pod ovo pitanje trebao podvući crtu i zaključiti, onda je to sljedeća rečenica - ne opterećujemo se razlikom u godinama, ali smo je itekako svjesni.