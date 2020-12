Milijana Bogdanović (22) proslavila se nakon sudjelovanja u srpskom realityju 'Parovi'. Napravila je pomutnju u regiji kada se u srpski reality show 'Parovi' prijavila sa 53 godine starijim zaručnikom Milojkom Božićem (75), za kojeg se naposljetku udala. Par je prije svadbe bio u vezi dvije godine. No idili je ubrzo došao kraj, a Milijana i Milojko potpisali su papire za razvod.

Do kraha braka došlo je jer je Milijana bivšeg supruga nekoliko puta prevarila. I to pred kamerama. Nije ju doticalo što je gleda ili spava u istoj sobi. No oduvijek je imala buran ljubavni život.

Milijana je priznala da joj se nikada ranije nisu sviđali mlađi muškarci, pa je tako upoznala Milojka. Svojedobno je rekla kako je bila i s oženjenima koji su je obasipali poklonima. Šuškalo se kako je prije Milojka ljubila starijeg muškarca, koji se na društvenoj mreži svojedobno pohvalio fotografijom na kojoj grli Milijanu. Tada je napisao kako su u 'vezi', no više podataka o njemu nije bilo.

Milijana je potom 'zapela' za Milojka. Prvo ga je, kako tvrdi, njegovala zbog lošeg zdravstvenog stanja, a onda su se zaljubili. Zbog razlike u godinama postali su najkontroverzniji supružnici na Balkanu.

No ljubav nije dugo trajala. Milijana se upuštala u afere u srpskom realityju. Najprije se u showu ljubila i 'pipkala' s Aleksandrom Požgajem (36), a naposljetku je priznala kako su imali spolne odnose. Srpski mediji tada su pisali kako je se i obitelj odrekla zbog takvog ponašanja.

No to je bila samo jedna od njezinih prevara pred kamerama. U vili 'Parova' jednom se prilikom spetljala u s Urošem, sudionikom showa. Uživali su u glazbi do jutarnjih sati i nisu se razdvajali. Uroš je naposljetku priznao kako je 'pao' sočan poljubac između njih dvoje.

A najveći je skandal napravila kada je Milojka pred kamerama prevarila s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcem (61). Nerijetko su se 'zaigrali' u krevetu, pod tušem i u toaletu.

Žabac se čak želio razvesti od svoje supruge zbog Milijana, a kružile su glasine kako je Bogdanović s njim trudna. Djevojke su joj u realityju prigovorile jer su smatrale da se tako udata žena ne bi trebala ponašati. No Milijana nije marila za to.

Naposljetku su 'procurili' navodni detalji sa svadbe Milijane i Milojka koje je otkrila natjecateljica srpskog realityja 'Parovi', Aleksandra Jakšić, piše Alo. Prema njezinim izjavama, Bogdanović je bivšeg supruga prevarila na samoj svadbi. Sve je krenulo kada se Aleksandra 'zakačila' s natjecateljem Markom koji joj je rekao: 'Ti si razvratnica u pokušaju, ideš za svima u vili, ovo je strašno, a glumiš neku inteligenciju'.

- Barem nisam kao Milijana, da imam odnose na vlastitoj svadbi s drugim likovima, zato je sad i razvedena - odgovorila je provocirajući Milijanu.

No Milijana ne komentira svoje bivše veze i afere. Već je neko vrijeme u vezi s imućnim Milošem (61). Nije dugo čekala nakon što se raskrstila s Milojkom.

- Miloš živi u Užicu, odakle su moji roditelji. Tako smo se i upoznali, u kafiću. Sada smo zajedno - rekla nam je. Miloš je časti skupocjenim poklonima, a rekla je kako mu želi ostati vjerna.

No srpski Blic piše kako se zbližila s producentom filmova za odrasle, Goranom Stevanovićem Pegijem. Miloš je na to odmah reagirao i oglasio se u emisiji 'Upoznajte parove'.

- Ljubavi, volim te, nemoj se brinuti - ohrabrila ga je Bogdanović, koja je nakon razgovora bila neraspoložena.

A koliko će veza s Milošem potrajati i je li on onaj 'pravi', ostaje nam vidjeti...