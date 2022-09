Sve o kraljici: Elizabeta II. na tronu je ispratila sedam papa. Zbog nje će se mijenjati i himna

Kraljica Elizabeta II. preminula je u 97. godini i sve se mijenja. Za početak, umjesto "God save the Queen" (Bože, čuvaj kraljicu), refren himne mijenja se u "God save our gracious King" (Bože, čuvaj našeg milosrdnog kralja). To je, naravno, njezin sin Charles.

Baš kao u nekom od filmova o Jamesu Bondu, tajnom agentu u službi Njezinog Veličanstva, odmah nakon smrti kraljice u kabinetu nove premijerke Liz Truss je zazvonio telefon. S druge strane sigurne linije je osobni tajnik Njezinog Veličanstva.

- London Bridge is down - izgovara kraljičin čovjek od najvećeg povjerenja.

Šifra je unaprijed pripremljena u skladu s engleskom tradicijom. Prije 65 godina, kad je preminuo otac Elizabete II., lozinka je bila "Hyde Park Corner". Liz Truss zna što joj je činiti dalje. Iz Ministarstva vanjskih poslova, gdje je donedavno bila šefica, odmah zovu 15 zemalja u kojima je Elizabeta II. službeno bila kraljica, potom još 36 članica Commonwealtha u kojima je to bila samo simbolički i službeno ih obavještavaju o smrti Njezinog Veličanstva...

Sve o životu i smrti najdugovječnije kraljice pročitajte u subotu u posebnom prilogu u tiskanom izdanju 24sata.

Najčitaniji članci