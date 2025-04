Sve oči u 'Survivoru' večeras će biti uprte u zeleno pleme: 'Pa tamo je zbog Srđana diktatura'

Malo je vremena ostalo do ujedinjenja zelenog i žutog plemena. Budući da je sedam minimalan broj kandidata u plemenu da bi se natjecanje uopće moglo nastaviti, žuti će čuti odličnu vijest – njihova sedmorka sigurna je do ujedinjenja.

- Nas je sedam, a njih je 11 - konstatirat će Lara.

U žutom plemenu su ostali: Marko, Liz, Lara, Goran, Iva, Ivan i Luciano. S obzirom na to, ovog tjedna igrat će se samo igre za nagradu, a kada dođe vrijeme za plemensko vijeće, samo će zeleni izglasati svoje članove za eliminacijsku igru.

Žuto pleme još uvijek je pod dojmom zadnjeg plemenskog vijeća, a Marko će komentirati: 'Način na koji se Srđan razgovarao s drugima, tamo je diktatura, Sjeverna Koreja, gdje ljudi moraju naučiti pjesmice o njemu, polagati račune s kim su o čemu razgovarali. To mi je bilo scary, to nije ni reality, to je manipulativno, čudno.'

Srđan će se također osvrnuti na vijeće i eliminacijsku borbu u kojoj je sudjelovao, na sebi svojstven način: 'Super se osjećam. Bio sam spreman na eliminaciju. To mogu uvijek očekivati, ovdje smo svi ugroženi i možemo biti nominirani. Otišao sam miran u bitku. Miloš je priželjkivao da ja ispadnem, ja sam priželjkivao da se obojica vratimo. Žao mi je što je Matea ispala, ali isto toliko mi je drago što smo se Miloš i ja vratili.'

U središtu sukoba u zelenom plemenu bit će Srđan, čiji će dominantan stil komunikacije izazvati bijes i otpor ostatka ekipe. Milanka će mu uputiti oštru poruku pred cijelim plemenom zbog načina na koji je s njom komunicirao pred oba tima na vijeću: 'Ti si se previše zaigrao u ovoj igri preživljavanja. Prvo što treba je da budeš čovjek i da ljudski gledaš na to.'

Osim što se Milanka osjeća prozvanom da je njegova marioneta, istaknut će i da ju je time ponizio. To će izazvati val nezadovoljstva prema Srđanu i kod ostalih članova zelenog tima. Situacija će eskalirati u dogovorima mimo Srđana, kada će Milanka pojedinim članovima tima kazati: 'Čovjek želi doći do finala i gazit će preko mrtvih.'

Dok će zeleni prolaziti kroz unutarplemenska previranja, žuti će tim djelovati stabilno, no ne za dugo.