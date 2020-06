Bateli\u0107\u00a0snima i na imanju svoje bake u Istri.\u00a0Osim toga, i vrijeme izolacije\u00a0je provela u Istri.\u00a0Tamo voli boraviti i raditi.

<p>Pjevačica <strong>Franka Batelić</strong> (28) rodila je svoje prvo dijete prije više od pet mjeseci, a sada ponovno radi 'punom parom'. Na društvenim se mrežama pohvalila kako snima novi spot, a njezini vjerni obožavatelji poručili su joj kako jedva čekaju vidjeti što im je spremila.</p><p>- Gdje ima dima, ima i vatre - poručila je Franka uz video sa snimanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte 24 pitanja s Frankom</strong></p><p>No, iako su je obveze sada sustigle, pjevačica nikako ne zapostavlja obiteljski život pa puno vremena provodi sa svojim sinčićem Viktorom. Na društvenim je mrežama podijelila njihovu zajedničku fotografiju. Zajedno leže na kauču, a Franka Viktora drži u naručju.</p><p>Nedavno je Batelić svog sinčića povela i na snimanje, čime je raznježila svoje obožavatelje. U komentarima su je pohvalili i pisali joj kako joj uloga mame jako lijepo stoji. Osim toga, ponosni su što je Franka vodila svog sinčića na snimanje.</p><p>Pjevačica se nedavno vratila u studio, budući da ju je pandemija korona virusa spriječila u radu.</p><p>- I zbog korone i zbog bebača stvarno me dugo nije bilo u studiju, krenuli smo prije mjesec dana ponovno raditi na pjesmama, imamo dvije fenomenalne pjesme. Totalni zaokret, tako da se moramo odvažiti na taj novi drugi korak. Vidjet ćemo, a jedna od njih je fenomenalna bombastična pjesma, to nam svima treba nakon korone - rekla je Franka nedavno za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/franka-batelic-progovorila-o-sinu-viktoru-i-otkrila-kakav-je-vedran-corluka-kao-tata---607556.html" target="_blank">InMagazin</a>. </p><p>Batelić snima i na imanju svoje bake u Istri. Osim toga, i vrijeme izolacije je provela u Istri. Tamo voli boraviti i raditi.</p><p>- Imanje moje none Silvane na kojem su odrasle generacije i generacije obitelji. Na tom istom kamenu, na toj istoj zemlji, odrasla sam i ja. Baš na ovoj travi na kojoj sada plešem, plesat će i smijati se moja djeca. To su te stvari zbog kojeg te toliko volim. Živote moj, hvala ti - napisala je pjevačica nedavno na društvenim mrežama i objasnila od kuda tolika ljubav prema Istri. </p><p> </p>