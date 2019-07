Sve šokirala: Petra Ecclestone odustala od milijunske svadbe

Iako su Petra Ecclestone (30) i njezin zaručnik Sam Palmer (34) za manje od tri tjedna trebali izreći 'sudbonosno da', mlađa kći prvog čovjeka Formule 1 naprasno je odgodila vjenčanje. Tim je potezom šokirala prijatelje, piše Daily Mail.

Pravi razlog Petrine iznenadne odgode nije poznat, no strani mediji pišu kako su je članovi obitelji navodno odgovorili od svadbe. Smatraju da ona previše žuri s udajom jer je Sama upoznala prije nešto više od godinu i pol dana.

Vjenčanje je trebalo biti 10. kolovoza u luksuznom resortu Four Season Los Cabos u meksičkom Costa Palmasu i trajati nekoliko dana. Cijela svadba trebala je koštati 125 milijuna kuna. Petra je za vjenčanje navodno iznajmila cijeli resort, kako bi gostima osigurala što veću privatnost. Samo na to potrošila je čak 82 milijuna kuna. Sada će je otkazivanje vjenčanja također 'opaliti po novčaniku', no cifra koju će morati platiti još uvijek nije poznata.

Podsjetimo, Petri Ecclestone ovo će biti drugi brak. Šest godina bila udana za kontroverznog biznismena Jamesa Stunta (37). Razveli su se 2017., a imaju troje djece, kći Laviniu (6) te sinove Andrew Kulbira (4) i James Roberta (4).

