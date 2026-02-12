Sve što trebate znati o Dori: Evo tko sve nastupa, kako glasati...

Danas kreće 27. po redu natjecanje Dora, izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije. Ove je godine podijeljeno u dvije polufinalne večeri, 12. i 13. veljače, dok će se veliko finale održati u nedjelju 15. veljače. U svakoj polufinalnoj večeri predstavit će se po 12 pjesama. Po osam najboljih iz svake večeri će se plasirati u finale.

Tko vodi Doru ove godine?

Voditelji ovogodišnje Dore su dva para - Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Već dobro uigran par za Doru, Ćurlić i Kolar, vesele se zajedničkom vođenju i ističu kako vođenje velikih projekata poput Dore, ima posebnu čar.

- Odlično smo uigrani, puno se družimo, imamo probe i iskustva vođenja u kombinaciji jedni s drugima - rekla je Barbara.

- Nikad nije kasno za prvi put - dodaje Duško i kaže kako se iznova veseli što je ponovno na sceni Dore s Barbarom, ali i s Ivom i Ivanom. Vukušiću je ovo prvi put da vodi Doru te je kroz smijeh rekao kako će mu pomoći kolege i kolegice, kao i dobra volja te - ponavljanje scenarija.

Foto: Dario Njavro / HRT

- Svaka Dora nosi svoju priču. Radila sam javljanja iz Green rooma, bila na pozornici, ali uvijek mi je lijep doživljaj vidjeti te ljude koji žele predstavljati Hrvatsku na Eurosongu - kaže Iva i dodaje da su im Barbara i Duško dragi kolege s kojima i inače vole raditi i družiti se te vjeruje da će im ovogodišnja Dora biti jedno lijepo zajedničko iskustvo.

Tko nastupa u 1. polufinalnoj večeri?

U prvoj polufinalnoj večeri, 12. veljače, nastupaju, ovim redoslijedom:



Lima Len - Raketa



Jasmina Makota - Higher



Ananda - DORA



Tony Sky - O ne!



Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra



Ema Bubić - Vrijeme za nas



Noelle - Uninterrupted



Alen Đuras - From Ashes to Flame



Fenksta - Memento Mori



Cold Snap - MUCHO MACHO



ToMa - Ledina



LELEK - Andromeda

Tko nastupa u 2. polufinalnoj večeri?

U drugoj polufinalnoj večeri, 13. veljače, nastupaju, ovim redoslijedom:

1. Ritam Noir – Profumi di mare



2. Irma – Ni traga



3. Gabrijel Ivić – Light Up



4. ZEVIN – My Mind



5. Ivan Sever – Crying Eyes



6. Lana Mandarić – Tama



7. Stela Rade – Nema te



8. DEVIN – OVER ME



9. Kandžija – 3 ujutro



10. Marko Kutlić – Neotuđivo



11. Sergej – Scream



12. Lara Demarin – MANTRA

Kako glasati na Dori?

O tome koje će pjesme u polufinalima proći dalje u finale, odlučuju isključivo gledatelji i to televotingom (SMS porukama i pozivima). No, u finalu će biti drugačije.

HRT je izvijestio kako će u finalu o najboljoj pjesmi podjednako odlučiti glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja.

- Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija iz HRT- ovih centara: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti - naveli su s HRT-a.

Tko nastupa u show-programu na Dori?

Osim u pjesmama koje se izvode u natjecateljskom dijelu Dore, gledatelji će moći uživati i u dobro poznatim hitovima. U show programu prve polufinalne večeri nastupit će Danijela Martinović, jedina pjevačica koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu.

S grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko i pjesmom "Nostalgija" predstavljala je Hrvatsku 1995. u Irskoj. Osvojili su 6. mjesto i to je bio prvi put da je Hrvatska ušla u top 10 najboljih na tom natjecanju. Tri godine kasnije Danijela se predstavila s pjesmom "Neka mi ne svane". Natjecanje se održalo u Birminghamu i osvojila je 5.mjesto.

Split: Koncert na Pjavi Danijele Martinovic | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U drugoj polufinalnoj večeri, nakon nastupa svih 12 izvođača, na pozornicu stiže Luka Nižetić. On je na Dori nastupio pet puta, a posljednji se put natjecao prošle godine s pjesmom 'Južina'.

- Luka za gledatelje HRT-a priprema zanimljiv nastup upravo s pjesmama koje je izvodio na Dori, ali i poneko iznenađenje za gledatelje - navode s HRT-a.

Foto: Miroslav Bago

A u finalu će nastupiti prošlogodišnji pobjednik Dore, Marko Bošnjak. On će otvoriti finalnu večer u pjevačko-plesnom programu u režiji Igora Barberića.

Prije proglašenja pobjednika, na pozornicu dolazi Tonči Huljić i grupa Magazin. Jedan su od najdugovječnijih glazbenih sastava na našim prostorima koji niže regionalne uspjehe desetljećima, sa svojih čak 47 godina na glazbenoj sceni. Na Dori su nastupili sedam puta i pritom ostvarili odličan uspjeh, a Tonči Huljić je kao autor sudjelovao na Dori više od petnaest puta.

S pjevačicom Lorenom Bućan prošle su godine osvojili treće mjesto na Dori s pjesmom “AaAaA”. Za gledatelje Hrvatske televizije, u završnoj večeri Dore 2026. izvest će svoje uspješnice s Dore i Eurosonga.