Tajne sa snimanja: Rebecci su pukle hlače, Vicki upala u gnoj

Gotova je jubilarna deseta sezona “Ljubavi na selu”. Mjesta za preveliku proslavu nije bilo jer se odmah krenulo u snimanje internacionalne verzije. Kilometri idu i idu, a oni ne posustaju...

- U desetoj sezoni showa produkcijska i snimateljske ekipa prešle su ukupno 23.370 kilometara - rekli su nam iz RTL-a.

U prijevodu, to vam je kao da se vozite od Splita do Vladivostoka. Pa natrag. Od prvog dana snimanja, kad su snimani profili kandidata, do posljednje epizode i ponovnog okupljanja, prošlo je devet mjeseci.

- Na projektu radi ukupno 25 ljudi, na većim snimanjima i do 40 ljudi, a cijelo vrijeme su na terenu dvije ekipe. Prošle sezone posjetili smo Kutinu, Mlaku Antinsku, Veliki Obljaj, Miljevce, Metković, Tar, Golaš, Poreč, Bale, Rovinj, Vinkovce, Glinu, Momiće, Šibenik, Visovac, Pakovo Selo, Drniš, Trogir, Bohinj, Fužine, Biograd na Moru, Rab, Umag, Metliku, Zagreb, Varaždin, Plitvička jezera - nabrojila nam je ekipa iz produkcije showa, a onda su krenuli i s malo naprednijim brojkama:

- Sve žene koje su sudjelovale prešle su 659.000 koraka, a šest odabranih farmera prešlo je 324.000 koraka.

Josip Krizmanić

Nakon 40 godina braka ostao je bez supruge. U ovom showu htio je pronaći ženu s kojom je htio dijeliti sve, ali to nije uspio.

Miljenko Vrančić

Omiljeni lik iz međimurskog sela Zebanec u ovoj sezoni nije našao ljubav, međutim dobio je nekoliko pisama.

Kristijan Vrban

Radišni farmer ostao je rano bez oca i postao je glava kuće. U ovoj sezoni nije dobio priliku upoznati onu pravu za njega.

Jovan Karapandža

U krevet je prvu večer odveo Paulinu, a danas žali za Victorijom. Ostao je sam.

Boris Kolesarić

Zaljubio se u Anu-Paulu, a nakon što je ona otišla s farme, na putovanje je vodio Valeriju i tim potezom razočarao ljutitu Leonidu.

Željko Bilić

Za njegovu naklonost borile su se Jacqueline, Maja i Paulina. Na kraju je nezadovoljni Željko odlučio pronaći ljubav izvan showa.

Dragan Ljiljak

Vrtlog rata je odveo njegovu obitelj izvan Hrvatske. U showu je ‘mutio’ s Monikom, a danas je ovaj par u vezi na daljinu...

Pavo Štivić

Ovaj farmer bio je tih i povučen, ali uvijek spreman pomoći. Prijatelji ga hvale, ali nažalost, dovoljan broj pisama nije dobio.

Marko Skelin

S Rasemom je bio u toplo-hladnom odnosu. Nakon romatničnog putovanja među njima je puklo. Kasnije je Ljubi ‘ukrao’ curu...

Ivica Mušćet

Đovani, kako ga zovu prijatelji, pobijedio je teške bolesti u životu. Veliki je avanturist, ali nije privukao dovoljno kandidatkinja.

Ljubo Bebić

Ja nisam seks mašina, rekao je na početku sezone. Tijekom emisije je Ljubo ljubovao s Ljubicom, a onda ga je ona ostavila...

A kad se kamere u showu ugase, farmeri i njihove kandidatkinje se s članovima produkcije malo opuste. I tako nastanu neke legendarne pričice...

- Kad smo preskakali preko potoka, Rebecci su pukle hlače po sredini. Bilo je dosta komično - rekla nam je Monika, koja je nakon showa ostala u vezi na daljinu s Draganom.

- Kad je bilo vrijeme za feštu, onda smo skoknuli preko granice do Bosne i Hercegovine po koje pivo - rekla nam je ova simpatična kandidatkinja.

Jedan od najpamtljivijih kandidata u prošloj sezoni bio je Ljubo Bebić iz Metkovića.

- Ja vam nisam nikakva seks mašina - priznao nam je uoči početka showa, u kojem je Ljubo ljubovao s Ljubicom. Ali veza ipak nije uspjela jer je ona pobjegla kod Marka. Ipak, ovaj Metkovčanin prisjeća se snimanja kroz smijeh.

- Kad smo bili na Plitvičkim jezerima, meni se jedne noći nije spavalo. Ja sam mislio kako su svi već odavno zaspali, napunim ja sebi kadicu, ispružim se k’o kralj jedno sat vremena da se opustim i odmorim. Kad ono, svi bi se nakon mene htjeli okupati. A nema vode - rekao nam je Ljubo kroz smijeh i odmah nastavio:

- Ja im kažem: Pa ovo su Plitvička jezera, ja sam mislio da ovdje ima vode u neograničenim količinama - prepričao nam je Ljubo svoju najdražu anegdotu.

Kao najveći zavodnik u ovoj sezoni pokazao se Jovan Karapandža iz Mlake Antinske. Prvu večer nakon klinča u bazenu s Paulinom odveo ju je krevet, ali ju je onda ekspresno izbacio sa svojeg imanja.

Prebacio je zatim fokus na Ružicu, međutim s njom ipak nije bilo kemije kao s Paulinom. Poslije je priznao kako je možda ipak trebao odabrati Victoriju Memić, ali zadnju večer sudjelovanja opet ga je zadesila Paulina.

- Ti mene jeb*** napaljuješ - govorila mu je vatrena Siščanka dok su se ljubakali i dodirivali ispred kamera.

A osim kao najveći zavodnik, kod Jovana je na farmi bilo i najviše smiješnih situacija koje će ovaj farmer pamtiti kroz cijeli svoj život.

- To kamere nisu uspjele uhvatiti, ali Victorija je u štali upala u gnoj - priča nam Jovan i odmah nastavlja:

- Sanja je kod mene došla na farmu, a kako se boji životinja, onda smo joj usred noći u sobu ubacili pijetla - kroz smijeh je rekao Jovan. Osim dobre ljubavne avanture, Jovan je veliki ljubitelj konja, što ponosno pokazuje kroz svoj profil na društvenim mrežama. Jovan voli konje, vole i konji njega, ali nisu im “sjele” baš sve kandidatkinje.

- Ružu je kobila skoro udarila kad joj se približila. Kobila joj nikako nije dala da je zajaše, pa je od straha odustala. Na kraju sam poveo Victoriju na jahanje - rekao nam je za kraj Karapandža, koji u ovoj sezoni ipak nije uspio pronaći onu idealnu ženu za sebe.

Veselo je bilo i kod farmera Borisa Kolesarića. Međutim, nije bilo samo veselo. Bilo je tu i straha, a zatim i uzdah velikog olakšana. Naime, Boris se boji visina, a završio je luna-parku.

- Pao sam s traktorske prikolice kad sam bio mali i od tog trenutka jako se bojim visina - priznao je Boris i nastavio:

- Doveo sam Valeriju tu da pobijedimo svoj strah. I ona se boji kao i ja. Tu smo došli osloboditi se straha - rekao je Boris, kojem se u odabiru idealne kandidatkinje pomagali baka i djed. Ovom farmeru je djed veliki životni uzor, a djed voli i mlađe bake. Zadnje dvije godine u vezi je s egzotičnom damom iz Zambije.

- Boris je stvarno dobar čovjek i voljela bih da nađe sebi pravu ženu - rekla je gospođa Mnaka Likando Dragovoljnović. Ipak, Borisu ni savjeti iz Zambije nisu pomogli da si pronađe idealnu kandidatkinju. Barem u ovoj sezoni. Možda će u nekoj od idućih sezona ipak uspjeti u svojem naumu i otkriti ženu svojeg života. Glavni uvjet je pozitivan odgovor na njegovo već sad legendarno pitanje “Voliš li ti životinje?”.

Jer, Boris vrlo dobro zna. Onaj tko ne voli životinje, taj ne može voljeti ni ljude.

