Sve više fanova Formule 1: Izlazi film s Pittom, Netflix je radio serijal, a prijenosi stižu i na RTL

Ako netko zna spojiti šarm i glamur, to je definitivno glumac Brad Pitt! Nedavno je to još jedanput pokazao na premijeri svog novog filma “F1” u New Yorku, gdje se pojavio s 30 godina mlađom partnericom Ines de Ramon. Do hrvatske premijere “F1” odbrojavamo sitno - 26. lipnja. Adrenalin na kvadrat je zajamčen jer jedan od najskupljih filmova u povijesti, s budžetom koji premašuje 300 milijuna dolara, potpisuje ekipa iz “Top Guna” - redatelj Joseph Kosinski, producent Jerry Bruckheimer i scenarist Ehren Kruger...

Film su snimali tijekom pravih Grand Prix vikenda, koristeći stvarne bolide i surađujući s pravim F1 momčadima. Umjesto specijalnih efekata i zelenih ekrana kamere su bile na stvarnim stazama, u srcu utrke, bilježeći svu sirovu brzinu, buku motora i intenzitet utrkivanja. Pitt je prošao intenzivnu obuku kako bi mogao voziti prilagođene bolide Formule 2 pri brzinama većim od 180 milja na sat, što je impresioniralo čak i sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona, koji je također producent filma.

Foto: Rocco Spaziani

- Imao sam takvo poštovanje prema tim dečkima i ovom sportu. Htjeli smo da sve bude autentično koliko god je to moglo. Zabavili smo se na snimanju, najbolji provod u mom životu - rekao je Pitt. Za ulogu Sonnyja Hayesa dobio je najveći honorar u karijeri, 30 milijuna dolara.

Netflix je prije nekoliko godina počeo s dokumentarnim serijalom o Formuli 1 “Život u šestoj brzini”. Sjajan je to prikaz iznutra o tom “orkanskom cirkusu”, iako je bilo i nekih prigovora. Nizozemac Max Verstappen odbio je biti dio serijala. Kritizirao je Netflix i rekao da njegove izjave i intervjue koje je dao koriste u drugim situacijama kako bi stvorili dramatičan efekt i podigli popularnost emisije.

- Shvaćam da se to mora raditi da bi serija bila popularnija u Americi, ali kao vozaču mi se ne sviđa što moram biti dio toga. Izmislili su nekoliko rivalstava koja ne postoje, zato sam odlučio da više neću biti dio toga i nisam davao više intervjua nakon toga pa nemaju što staviti u šou. Nisam baš za te dramatične šou programe. Volim činjenice i stvarne stvari koje se događaju - rekao je Verstappen.

Foto: JAKUB PORZYCKI

Dugo su se tražili televizijski programi na kojima bi se mogla gledati Formula 1 te lude brzine i vještine vozača, spretnost mehaničara lukavosti inženjera, nadmudrivanje tijekom cijele utrke. Otkad smo na nekom od “domicilnih” programa mogli gledati taj cirkus, promijenilo se puno toga. Tehnologija je danas miljama od tih dana, ne samo što se tiče automobila i opreme nego i što se tiče samog prijenosa, danas je i to na sasvim drugom nivou. A dobra je vijest da će hrvatski gledatelji to opet moći gledati na “domicilnom” programu, na RTL-u od 2026. godine.

S detaljima još ne izlaze, dogovor je takav i s “organizacijom”, zasad su samo slavodobitno objavili kako su ponosni vlasnici prijenosa utrka Formula 1 tri godine, počevši od 2026. Višegodišnji ugovor uključuje sva prava prijenosa svake Velike nagrade Formule 1, F1 Sprint utrka, kvalifikacija i treninga.

- Ovo je veliki iskorak koji potvrđuje kontinuiranu predanost našim gledateljima i ulaganju u vrhunski sadržaj. Ovim partnerstvom još jedanput dokazujemo našu predanost vrhunskom sportskom sadržaju koji donosimo gledateljima u regiji. Formula 1 jedan je od najprestižnijih i najuzbudljivijih sportskih događaja na svijetu te nas iznimno veseli što ćemo je još više približiti široj publici u Hrvatskoj - istaknula je Stella Litou, predsjednica Uprave RTL Hrvatske i Pro Plusa.