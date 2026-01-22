Sve više problema s luksuznim hotelom kraj Zadra: Vrsaljku su blokirali filmu, radnici na burzi?

Iako su zakup dobili na 10 godina, projekt Andreja, Marija i Šime Vrsaljka, živio je samo jedno ljeto. Zadarski ugostitelj, nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac i njegov brat preuzeli su prošle godine Maškovića han, spomenik kulture iz 17. stoljeća u Vrani kraj Zadra, i prenamijenili ga u heritage hotel.

No problemi su brzo krenuli. Radnici hotela su za Bliss Talk nedavno progovorili o tome kako im nisu isplaćene plaće od listopada.

- Radili smo listopad i studeni, ali kako novac nije stizao s 1.12. se nismo pojavili na poslu. Tako je odlučio direktor Andrej dok ne riješi situaciju, koji od početka vodi biznis. Sezona i podsezona bile su jako dobre i nije bilo straha da će se ovo dogoditi - ispričali su.

Nakon toga su iz Maškovića hana poslali priopćenje u kojem navode da su najavili potpisivanje novog investicijskog ugovora. No, isti portal doznaje kako se ugovor nije potpisao te da su zaposlenici od 15. siječnja na burzi. Zaostale četiri plaće nisu dobili, što je potvrdio i vijećnik Općine Pakoštane, Kristian Šarić.

Kako navodi Bliss Talk, Andrej Vrsaljko je tvrtku koja upravlja Maškovića hanom osnovao u studenom 2024. godine, a prema podacima stranice Company Wall, sada je blokirana. Iz biznisa su u rujnu izašli bivši nogometni reprezentativac i njegov brat.

Maškovića han izgrađen je u 17. stoljeću i jedan je od značajnijih spomenika osmanske arhitekture u Hrvatskoj. Danas taj hotel od 807 kvadrata ima 14 soba, dva apartmana, restoran s terasama, sanitarni čvor, recepciju i ured. Nude tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, wellness, a imaju i muzejsku postavu.

Ljetos je fotografije hotela na svojim društvenim mrežama podijelila i partnerica Šime Vrsaljka, Kaja Vidmar.