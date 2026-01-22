Obavijesti

Show

Komentari 0
MAŠKOVIĆA HAN

Sve više problema s luksuznim hotelom kraj Zadra: Vrsaljku su blokirali filmu, radnici na burzi?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sve više problema s luksuznim hotelom kraj Zadra: Vrsaljku su blokirali filmu, radnici na burzi?
9
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Instagram

Nedavno su radnici ispričali kako plaće nisu dobili već nekoliko mjeseci, a sada portal Bliss Talk navodi da su završili na burzi, dok je firma koja je upravljala Maškovića hanom blokirana

Admiral

Iako su zakup dobili na 10 godina, projekt Andreja, Marija i Šime Vrsaljka, živio je samo jedno ljeto. Zadarski ugostitelj, nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac i njegov brat preuzeli su prošle godine Maškovića han, spomenik kulture iz 17. stoljeća u Vrani kraj Zadra, i prenamijenili ga u heritage hotel. 

No problemi su brzo krenuli. Radnici hotela su za Bliss Talk nedavno progovorili o tome kako im nisu isplaćene plaće od listopada.

- Radili smo listopad i studeni, ali kako novac nije stizao s 1.12. se nismo pojavili na poslu. Tako je odlučio direktor Andrej dok ne riješi situaciju, koji od početka vodi biznis. Sezona i podsezona bile su jako dobre i nije bilo straha da će se ovo dogoditi - ispričali su.

Nakon toga su iz Maškovića hana poslali priopćenje u kojem navode da su najavili potpisivanje novog investicijskog ugovora. No, isti portal doznaje kako se ugovor nije potpisao te da su zaposlenici od 15. siječnja na burzi. Zaostale četiri plaće nisu dobili, što je potvrdio i vijećnik Općine Pakoštane, Kristian Šarić.

MAŠKOVIĆA HAN U PROBLEMU? Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?
Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?

Kako navodi Bliss Talk, Andrej Vrsaljko je tvrtku koja upravlja Maškovića hanom osnovao u studenom 2024. godine, a prema podacima stranice Company Wall, sada je blokirana. Iz biznisa su u rujnu izašli bivši nogometni reprezentativac i njegov brat. 

Maškovića han izgrađen je u 17. stoljeću i jedan je od značajnijih spomenika osmanske arhitekture u Hrvatskoj. Danas taj hotel od 807 kvadrata ima 14 soba, dva apartmana, restoran s terasama, sanitarni čvor, recepciju i ured. Nude tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, wellness, a imaju i muzejsku postavu. 

NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Ljetos je fotografije hotela na svojim društvenim mrežama podijelila i partnerica Šime Vrsaljka, Kaja Vidmar

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Umrla je Milena, žena po kojoj je snimljen hit Novih fosila
ŽENA ČIJE IME ŽIVI U PJESMI

Umrla je Milena, žena po kojoj je snimljen hit Novih fosila

Milena iz Negotina, koja je poslužila kao inspiracija za istoimeni hit grupe Novi fosili, upoznala je Rajka Dujmića tijekom ljetovanja u Herceg Novom
FOTO Bez srama, bez grudnjaka: Heidi Klum (52) u prozirnoj je kombinaciji pokazala skoro sve!
ODVAŽNA KOMBINACIJA

FOTO Bez srama, bez grudnjaka: Heidi Klum (52) u prozirnoj je kombinaciji pokazala skoro sve!

Svjetski poznata manekenka Heidi Klum voli ostaviti dojam svojom pojavom, a to joj je ponovno pošlo za rukom u utorak navečer na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu. Heidi je za tu prigodu odabrala crnu poluprozirnu košulju i odgovarajuću suknju, a njene grudi skrili su samo džepovi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026