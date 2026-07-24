Švedska udruga traži odštetu za brod oštećen u 'Odiseji': 'Njima u produkciji je to novac za kavu'

Novi film redatelja Christophera Nolana, 'Odiseja', nastavlja nizati uspjehe i nakon prvog vikenda prikazivanja, a zarada se već popela na preko 320 milijuna dolara, no sada se javila jedna švedska udruga koja tvrdi da joj produkcija nije podmirila štetu nastalu na njihovom vikinškom brodu tijekom snimanja. Riječ je o brodu imena 'Glad av Gillberga', a koji pripada maloj švedskoj neprofitnoj udruzi Vikingaleden.

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Predsjednik udruge, Peter Olausson, rekao je da je njihov brod poznat u vikinškim krugovima te da ga je zato i Universal Studios odabrao za film.

- Glad je jedan od pratećih brodova i pojavljuje se u nekoliko filmskih sekvenci. On je dio scenografije - izjavio je predsjednik udruge za Expressen.

Neprofitna udruga Vikingaleden nalazi se u švedskom selu Nysäter u pokrajini Värmland, jugoistočno od Osla. Udruga vodi mali vikinški muzej i Viking selo u kojemu se posjetitelji mogu upoznati s Vikinškim dobom, kao i povijesti doline Gillbergadalen. Brod 'Glad av Gillberga' inače se nalazi se u selu te je izgrađen na tradicionalan način prema nacrtima danskog broda koji je pronađen u blizini Roskildea.

Udruga je sklopila ugovor o najmu broda na pola godine s logističkom tvrtkom koja radila Universal Studios, a ugovor je sadržavao članak prema kojemu produkcija ima obvezu podmiriti troškove mogućih oštećenja broda nastalih tijekom uporabe ili transporta. Produkcija je najamninu isplatila, ali problemi su nastali kod naplate popravka broda.

Nakon što je brod vraćen, iz udruge su morali sanirati nekoliko oštećenja kao što je pukotina na trupu. Udruga je sama obavila sve popravke te je, prema dogovoru, filmskoj kući poslala račun u iznosu od 60 tisuća švedskih kruna (oko 5400 eura).

- Za produkciju poput Universalove, to je sitniš za kavu. Takav je bio dogovor, a mi te novce još nismo vidjeli. Nismo nimalo zadovoljni. Njima je to sića, ali nama je taj novac itekako važan - rekli su iz udruge.

Novac potrošen na obnovu broda bio je ključan za udrugu, a zbog same obnove morali su odgoditi i porinuće broda pa su i time izgubili dio prihoda. Predsjednik udruge navodi kako im iz filmske kompanije ne odgovaraju na e-mailove još od zime, a on pretpostavlja da su se okrenuli novim projektima te zaboravili na svoju obavezu iz ugovora.

- Mi smo neprofitna udruga koja posluje s vrlo malim budžetom. Nećemo bankrotirati, ali morat ćemo potrošiti sve rezerve - ističe Olausson

Iz udruge se nadaju kako će medijska pozornost potaknuti ispravljanje stvari te ističu kako će im nastaviti slati e-mailove jer nemaju puno drugih opcija.

- Ne možemo tužiti Universal. Ta mogućnost ne postoji, premali smo u usporedbi s njima - kažu.