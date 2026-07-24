Obavijesti

Show

Komentari 0
PRESTALI IM ODGOVARATI

Švedska udruga traži odštetu za brod oštećen u 'Odiseji': 'Njima u produkciji je to novac za kavu'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Švedska udruga traži odštetu za brod oštećen u 'Odiseji': 'Njima u produkciji je to novac za kavu'
3
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vikinški brod iz pokrajine Värmland koristio se u najnovijem filmu Christophera Nolana, 'Odiseji'

Admiral

Novi film redatelja Christophera Nolana, 'Odiseja', nastavlja nizati uspjehe i nakon prvog vikenda prikazivanja, a zarada se već popela na preko 320 milijuna dolara, no sada se javila jedna švedska udruga koja tvrdi da joj produkcija nije podmirila štetu nastalu na njihovom vikinškom brodu tijekom snimanja. Riječ je o brodu imena 'Glad av Gillberga', a koji pripada maloj švedskoj neprofitnoj udruzi Vikingaleden.

THE_ODYSSEY-FILM-LMK110-26
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Predsjednik udruge, Peter Olausson, rekao je da je njihov brod poznat u vikinškim krugovima te da ga je zato i Universal Studios odabrao za film.

- Glad je jedan od pratećih brodova i pojavljuje se u nekoliko filmskih sekvenci. On je dio scenografije - izjavio je predsjednik udruge za Expressen.

Neprofitna udruga Vikingaleden nalazi se u švedskom selu Nysäter u pokrajini Värmland, jugoistočno od Osla. Udruga vodi mali vikinški muzej i Viking selo u kojemu se posjetitelji mogu upoznati s Vikinškim dobom, kao i povijesti doline Gillbergadalen. Brod 'Glad av Gillberga' inače se nalazi se u selu te je izgrađen na tradicionalan način prema nacrtima danskog broda koji je pronađen u blizini Roskildea. 

Udruga je sklopila ugovor o najmu broda na pola godine s logističkom tvrtkom koja radila Universal Studios, a ugovor je sadržavao članak prema kojemu produkcija ima obvezu podmiriti troškove mogućih oštećenja broda nastalih tijekom uporabe ili transporta. Produkcija je najamninu isplatila, ali problemi su nastali kod naplate popravka broda.

LIJEPA ZARADA Pogledajte koliko su po sceni zaradili glumci filma 'Odiseja'
Pogledajte koliko su po sceni zaradili glumci filma 'Odiseja'

Nakon što je brod vraćen, iz udruge su morali sanirati nekoliko oštećenja kao što je pukotina na trupu. Udruga je sama obavila sve popravke te je, prema dogovoru, filmskoj kući poslala račun u iznosu od 60 tisuća švedskih kruna (oko 5400 eura).

- Za produkciju poput Universalove, to je sitniš za kavu. Takav je bio dogovor, a mi te novce još nismo vidjeli. Nismo nimalo zadovoljni. Njima je to sića, ali nama je taj novac itekako važan - rekli su iz udruge.

Novac potrošen na obnovu broda bio je ključan za udrugu, a zbog same obnove morali su odgoditi i porinuće broda pa su i time izgubili dio prihoda. Predsjednik udruge navodi kako im iz filmske kompanije ne odgovaraju na e-mailove još od zime, a on pretpostavlja da su se okrenuli novim projektima te zaboravili na svoju obavezu iz ugovora. 

- Mi smo neprofitna udruga koja posluje s vrlo malim budžetom. Nećemo bankrotirati, ali morat ćemo potrošiti sve rezerve - ističe Olausson

PROMO Odiseja s posebnom projekcijom u najljepšem kinu
Odiseja s posebnom projekcijom u najljepšem kinu

Iz udruge se nadaju kako će medijska pozornost potaknuti ispravljanje stvari te ističu kako će im nastaviti slati e-mailove jer nemaju puno drugih opcija.

- Ne možemo tužiti Universal. Ta mogućnost ne postoji, premali smo u usporedbi s njima - kažu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Maja Šuput okrenula leđa i pokazala guzu: 'Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje'
ZAVODLJIVA U ČIPKI

FOTO Maja Šuput okrenula leđa i pokazala guzu: 'Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje'

Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje, poručila je Maja Šuput i odmah pokazala na što misli.
FOTO Miss Laura odradila trening pa uskočila u bazen i pokazala guzu u mini bikiniju
VITKA MANEKENKA

FOTO Miss Laura odradila trening pa uskočila u bazen i pokazala guzu u mini bikiniju

Naša lijepa misica Laura Gnjatović unatoč visokim temperaturama ne posustaje s treningom, nakon kojeg se odlučila osvježiti skokom u bazen
Ivana Knoll za 24sata je otkrila što priprema za Split i poručila: 'Puno toga još ne znate o meni'
NASTUPA SUTRA

Ivana Knoll za 24sata je otkrila što priprema za Split i poručila: 'Puno toga još ne znate o meni'

Navijačica i DJ-ica će 'miksati' na stadionu Park mladeži, a veseli se što je u Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026