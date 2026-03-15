Obavijesti

Show

Komentari 0
BIO JE NAJBOLJI

Sven kao Britney očarao publiku i žiri u Tvoje lice zvuči poznato: Pogledajte pobjednički nastup

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sven kao Britney očarao publiku i žiri u Tvoje lice zvuči poznato: Pogledajte pobjednički nastup
3
Foto: Luka Dubroja

U drugoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pobjedu je odnio Sven Pocrnić. Nakon snažnog nastupa kao Marko Perković Thompson u prvoj epizodi, u drugoj je napravio potpuni kontrast i postao Britney Spears

Sven je na scenu donio ples i prepoznatljiv scenski stav jedne od najvećih pop ikona. Njegov nastup bio je zabavan i odvažan.

- Britney je imala raznih faza u životu. On je to sve spojio u jednu, ali glas... Svo oduševljenje kasnije je bilo na način interpretacije kako si ti to napravio. Svaka ti čast - komentirao je Enis.

- Sven, super ti stoji ovaj kompletić... Fantastično! Meni se toliko ovo svidjelo što si ti predstavio Britney upravo onakvu kakva je... Vokalno si je skinuo savršeno - rekao je Mario.

- Meni je ovo bilo bezobrazno... Toliko bezobrazno dobro i zabavno. Wow! Bomba! Savršeno - oduševljeno je izjavila Martina.

- Bilo je britnavo. Bilo je spirsavo. Vidjeli smo mi izvedbe koje su bile Britney, ali nisu uopće bile spirsane kao što si ti sad to spirsao - zaključio je Goran.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Sulejman i Hurem ponovno su skupa: Nakon 15 godina stiže njihov novi zajednički projekt
GLUME ZAJEDNO

Sulejman i Hurem ponovno su skupa: Nakon 15 godina stiže njihov novi zajednički projekt

Posebnu pažnju ovom projektu privlači povratak Meryem Uzerli nakon pauze koju je napravila. Njezino ponovno pojavljivanje uz Halita Ergença mnogi vide kao važan trenutak za tursku filmsku scenu
Nives o Dini Drpiću: 'Njegova je cura divna, uselili su se zajedno nedavno i žive jako blizu nas'
U DOBRIM SU ODNOSIMA

Nives o Dini Drpiću: 'Njegova je cura divna, uselili su se zajedno nedavno i žive jako blizu nas'

Nives Celzijus ispričala je kako se njenom bivšem suprugu Dini Drpiću sviđa njezina nova pjesma 'Sinkronija', no i da im se život nedavno malo promijenio...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026