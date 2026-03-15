Sven kao Britney očarao publiku i žiri u Tvoje lice zvuči poznato: Pogledajte pobjednički nastup

U drugoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pobjedu je odnio Sven Pocrnić. Nakon snažnog nastupa kao Marko Perković Thompson u prvoj epizodi, u drugoj je napravio potpuni kontrast i postao Britney Spears.

Sven je na scenu donio ples i prepoznatljiv scenski stav jedne od najvećih pop ikona. Njegov nastup bio je zabavan i odvažan.

- Britney je imala raznih faza u životu. On je to sve spojio u jednu, ali glas... Svo oduševljenje kasnije je bilo na način interpretacije kako si ti to napravio. Svaka ti čast - komentirao je Enis.

Foto: Luka Dubroja

- Sven, super ti stoji ovaj kompletić... Fantastično! Meni se toliko ovo svidjelo što si ti predstavio Britney upravo onakvu kakva je... Vokalno si je skinuo savršeno - rekao je Mario.

- Meni je ovo bilo bezobrazno... Toliko bezobrazno dobro i zabavno. Wow! Bomba! Savršeno - oduševljeno je izjavila Martina.

- Bilo je britnavo. Bilo je spirsavo. Vidjeli smo mi izvedbe koje su bile Britney, ali nisu uopće bile spirsane kao što si ti sad to spirsao - zaključio je Goran.