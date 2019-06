'Sveti Ante kumovao je mom obraćenju, moj je zagovornik...'

Vjernici slave svetog Antu. Poznati Hrvati ekskluzivno za 24sata progovorili su o tome što za njih predstavlja ovaj dan te kako ga obilježavaju. Svjedoče i o djelima jednog od najpoznatijih svetaca Katoličke crkve. U četiri nastavka donosimo vam priče osoba s hrvatske estrade koji su nam progovorile o tome kako ih sveti Ante nikad nije napustio, ali i da mu se svakodnevno mole. Pročitajte svjedočanstva vjere Simone Mijoković, Blanke Vlašić, Tatjane Tajči Cameron i Jasmina Stavrosa.

Blanki Vlašić (35) sport je odredio stil života, a to su red, rad i diciplina koji su zaslužni za njen uspjeh.

Hrvatska atletičarka i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis 2011. doživjela je najveću noćnu moru svakog sportaša - ozljedu.

Nije mogla ni trenirati ni hodati i postajala je depresivna. Jedan poziv to je promijenio.

- Negdje oko mog rođendana nazvao me prijatelj. Rekao mi je da je za mene zapalio svijeću ispred kipa svetog Ante na Poljudu. U tom smislu sveti Ante je za mene zaista poseban svetac. Ja vjerujem u njega, sveti Ante je kumovao mom obraćenju, on je sigurno bio moj zagovornik, a da nisam tražila, jer nisam ni znala što trebam tražiti. U svakom slučaju, to što je prijatelj zapalio svijeću potaknulo me da krenem na ovo mini hodočašće svaki dan - priča nam Blanka.

Istaknula je da nema neki poseban ritual kojeg slijedi svake godine na Blagdan svetog Ante, ali svakako ode na misu.

- Imam molitvenik o njemu i onda uvijek izabrem neku molitvu. On je jedan od najpopularnijih svetaca Katoličke crkve. Utorak je posvećen svetom Anti, pa sam 13 utoraka išla na misu dolje na Poljudu. Svatko na svoj način mu se obraća, ali znam da ima baš puno ljudi koji se njemu utječu - zaključila je.