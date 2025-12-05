Svi bruje o ovome! Trudeau je objavio prvu fotku s Katy Perry nakon potvrde njihove veze

Društvene mreže su 'eksplodirale' nakon što je bivši kanadski premijer Justin Trudeau objavio prvu zajedničku fotografiju s pop ikonom Katy Perry, i to nakon službene potvrde njihove veze. Fanovi širom svijeta u totalnom su šoku - pozitivnom, naravno. Par se prvi put javno pokazao na fotografiji snimljenoj u svečanoj, blagdanskoj atmosferi, ispred raskošno okićenog božićnog drvca.

Na fotki Trudeau i Perry poziraju nasmiješeni i opušteni, rame uz rame, a društvo im pravi japanski političar Fumio Kishida sa suprugom Yuko. Fotku je originalno objavio Kishida na društvenim mrežama, a njegovu objavu podijelio je i Trudeau.

Foto: Instagram/Katy Perry

- Drago mi je što smo vas upoznali. Katy i ja smo tako sretni što smo imali priliku družiti se s vama i Yuko. Hvala ti, Fumio, na tvom prijateljstvu i tvojoj kontinuiranoj predanosti međunarodnom poretku temeljenom na pravilima i boljoj budućnosti za sve - napisao je Trudeau.

Ovo je prvi put da je bivši premijer javno podijelio fotografiju s Perry otkako je veza postala službena - i to je dodatno zapalilo maštu obožavatelja i medija. Komentari su preplavili mreže u sekundi.

- Pop zvijezde objavljuju veze uz političare i to mi se sviđa! - napisao je fan, a drugi je dodao pozovite me na vjenčanje.





Foto: NACA

Šuškanja o romansi kružila su već tjednima, pogotovo nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih paparazzi par puta uhvatili zajedno, dosad se nisu službeno pojavili kao par.

Nedavno su proslavili njezin rođendan u otmjenom restoranu, a pri izlasku iz zgrade držali su se za ruke - što je odmah potvrdilo sve glasnije priče.Jedno je sada sigurno: Justin i Katy više ništa ne skrivaju, a internet prati svaki njihov potez.