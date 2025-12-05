Obavijesti

POLITIČAR I POP ZVIJEZDA

Svi bruje o ovome! Trudeau je objavio prvu fotku s Katy Perry nakon potvrde njihove veze

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Svi bruje o ovome! Trudeau je objavio prvu fotku s Katy Perry nakon potvrde njihove veze
Foto: twitter/x

Bivši kanadski premijer Justin Trudeau objavio je prvu službenu fotografiju sa slavnom pjevačicom Katy Perry, to je odmah izazvalo lavinu reakcija i komentara fanova širom svijeta

Društvene mreže su 'eksplodirale' nakon što je bivši kanadski premijer Justin Trudeau objavio prvu zajedničku fotografiju s pop ikonom Katy Perry, i to nakon službene potvrde njihove veze. Fanovi širom svijeta u totalnom su šoku - pozitivnom, naravno. Par se prvi put javno pokazao na fotografiji snimljenoj u svečanoj, blagdanskoj atmosferi, ispred raskošno okićenog božićnog drvca.

Na fotki Trudeau i Perry poziraju nasmiješeni i opušteni, rame uz rame, a društvo im pravi japanski političar Fumio Kishida sa suprugom Yuko. Fotku je originalno objavio Kishida na društvenim mrežama, a njegovu objavu podijelio je i Trudeau.

Foto: Instagram/Katy Perry

- Drago mi je što smo vas upoznali. Katy i ja smo tako sretni što smo imali priliku družiti se s vama i Yuko. Hvala ti, Fumio, na tvom prijateljstvu i tvojoj kontinuiranoj predanosti međunarodnom poretku temeljenom na pravilima i boljoj budućnosti za sve - napisao je Trudeau.

POTVRDA VEZE? Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua
Proslavila rođendan: Katy Perry objavila video, pratitelji na njemu spazili Justina Trudeaua

Ovo je prvi put da je bivši premijer javno podijelio fotografiju s Perry otkako je veza postala službena - i to je dodatno zapalilo maštu obožavatelja i medija. Komentari su preplavili mreže u sekundi.

- Pop zvijezde objavljuju veze uz političare i to mi se sviđa! - napisao je fan, a drugi je dodao pozovite me na vjenčanje.


*PREMIUM-EXCLUSIVE* Hot new couple Katy Perry & Justin Trudeau are all smiles while celebrating Katy's 41st birthday in Paris!
Foto: NACA

Šuškanja o romansi kružila su već tjednima, pogotovo nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s Orlandom Bloomom. Iako su ih paparazzi par puta uhvatili zajedno, dosad se nisu službeno pojavili kao par.

'PRETRPJELA JE FINANCIJSKU ŠTETU' Milijunašica Katy Perry ratnoga veterana traži milijune dolara
Milijunašica Katy Perry ratnoga veterana traži milijune dolara

Nedavno su proslavili njezin rođendan u otmjenom restoranu, a pri izlasku iz zgrade držali su se za ruke - što je odmah potvrdilo sve glasnije priče.Jedno je sada sigurno: Justin i Katy više ništa ne skrivaju, a internet prati svaki njihov potez.

