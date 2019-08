Svi Ecijini nebauštelci: Od inženjera građevine do modela

Bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić (32) gostovala je u IN Magazinu te je otkrila kako ne zna čime ju se osvojio dečko, bivši nogometaš Nikola Pokrivač (33). Ipak, priznala je da se ne bi mogla zaljubiti u bauštelca ili prodavača lubenica jer s njima ne bi imala puno zajedničkih točaka.

- Nikola ja imamo puno više zajedničkih točaka nego što bi ja imala s nekim bauštelcem - nasmijala se Ivušić.

Ecijin pak ljubavni život je u najmanju ruku buran. Davne 2006. našao se u fokusu javnosti, i to zbog zagrebačkog poduzetnika Tomislava Totića koji je u to vrijeme bio u vezi s Nikolinom Pišek (43). Tada se pričalo da je Ecija viđena s poduzetnikom tijekom noćnog izlaska te da je ona kriva za prekid, no on je to demantirao i rekao da mu je Ecija samo prijateljica.

Pet godina kasnije pisalo se o njenoj navodnoj tajnoj vezi s nogometnim menadžerom Nikkyjem Vuksanom, bivšim dečkom voditeljice Tatjane Jurić (37). Ecija je u jednom intervjuu izjavila da je Vuksan 'bio na putu do mjesta u njezinom srcu'.

Nakon toga, 2013. je bila 'je*eno zaljubljena', kako je tada izjavila, u inženjera građevine Alena Prvčića. Ipak, ljubav nije dugo potrajala pa je veza 'pukla' nakon nešto manje od šest mjeseci.

Godinu kasnije pisalo se da joj je srce ukrao pet godina mlađi maneken i tada još student Petar Puškarić, koji je poznat po ulozi u seriji 'Na granici'. Zajedno su se pojavili na jednoj modnoj reviji pa su 'pale' fotografije na društvenim mrežama.

U ljeto iste godine zaljubila se u ekonomista iz Vinkovaca, Ivana Brača. Tada se nije odvajala od Slavonca, čak je i posjetila njegove rodne Vinkovce, a u javnosti se šalila da bi mogla postati slavonska snaša. Veza je potrajala godinu dana.

2016. godine ljubila je menadžera Marija Mesaroša, inače nećaka poduzetnika Luke Rajića (55). Veza je trajala samo nekoliko mjeseci, a Ecija nikad nije otkrila uzrok prekida.

Nakon toga Ivušić je ljubavni život držala dalje od očiju javnosti, a u jednoj objavi koju je na društvenoj mreži podijelila krajem 2017., otkrila je da 'dvije godine dejta sama sa sobom'. Sada je u vezi s Pokrivačem koji je bio četiri godine u braku s Katarinom (34), a imaju kćer Niku (4).

