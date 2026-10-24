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Svi jedva čekaju Orašara! Evo kada ulaznice kreću u prodaju

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Svi jedva čekaju Orašara! Evo kada ulaznice kreću u prodaju
Zagreb: Počela pretprodaja karata za Orašara | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Omiljeni balet je i ove godine na programu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a ulaznice će se prodavati na mrežnim stranicama i na samoj blagajni HNK

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Svake godine jedan balet u Hrvatskom narodno kazalištu u Zagrebu izazove nevjerojatan interes. Redovi se stvaraju ispred velebne zgrade u samom centru grada, a mnogi traže kartu više. Naravno, radi se o omiljenom blagdanskom klasiku, 'Orašaru', Petra Ilijiča Čajkovskog. I ove godine je ovaj balet na repertoaru, a iz HNK su objavili i kada ulaznice kreću u prodaju

Zagreb: Premijerna izvedba baleta Orašar u HNK
Zagreb: Premijerna izvedba baleta Orašar u HNK | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Prodaja ulaznica za balet počinje u nedjelju 25. listopada u 10 sati putem mrežne stranice HNK-a u Zagrebu, dok prodaja na blagajni kazališta počinje u utorak 27. listopada u 10 sati - navode iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. 

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- U sezoni 2025./2026. omiljeni Orašar oživio je u ambicioznoj verziji koju je stvorio poznati ruski baletan Rudolf Nurejev prema koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova. Uz prepoznatljivu glazbu Petra Iljiča Čajkovskog, raskošnu scensku izvedbu i bajkovitu priču koja već generacijama osvaja publiku, Orašar je postao nezaobilazan dio blagdanske kazališne tradicije - naveli su. 

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