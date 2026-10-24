Svi jedva čekaju Orašara! Evo kada ulaznice kreću u prodaju

Svake godine jedan balet u Hrvatskom narodno kazalištu u Zagrebu izazove nevjerojatan interes. Redovi se stvaraju ispred velebne zgrade u samom centru grada, a mnogi traže kartu više. Naravno, radi se o omiljenom blagdanskom klasiku, 'Orašaru', Petra Ilijiča Čajkovskog. I ove godine je ovaj balet na repertoaru, a iz HNK su objavili i kada ulaznice kreću u prodaju.

Zagreb: Premijerna izvedba baleta Orašar u HNK | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Prodaja ulaznica za balet počinje u nedjelju 25. listopada u 10 sati putem mrežne stranice HNK-a u Zagrebu, dok prodaja na blagajni kazališta počinje u utorak 27. listopada u 10 sati - navode iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

- U sezoni 2025./2026. omiljeni Orašar oživio je u ambicioznoj verziji koju je stvorio poznati ruski baletan Rudolf Nurejev prema koreografiji Mariusa Petipae i Lava Ivanova. Uz prepoznatljivu glazbu Petra Iljiča Čajkovskog, raskošnu scensku izvedbu i bajkovitu priču koja već generacijama osvaja publiku, Orašar je postao nezaobilazan dio blagdanske kazališne tradicije - naveli su.