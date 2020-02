Svi kod Lokinove unuke: Ćiro se boji, Grdi jauče, Duško znoji

Totalni sam antitalent za glazbu. Oduvijek su me zanimali nokti. Još u osnovnoj školi sam ih lijepila. Upisali su me u kozmetičku školu jer me ništa drugo nije privlačilo. Samo u tome sam se vidjela, kaže nam Tena Trebotić (28).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Unuka jedne od najvećih zvijezda ovih prostora, Duška Lokina, rijetko zapjeva. Glazbu voli, ali puno veća strast joj je uljepšavati nokte. Sa 16 godina je završila tečaj i vježbala je na mami, baki, prijateljicama. Četiri je godine radila doma, prije škole, poslije škole i baš joj je to, priča, bio gušt, ljubav. Od zarade si je s 18 godina kupila auto, s 20 otvorila prvi salon, a s 21 je uzela kredit i kupila svoj stan.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

– Prvo sam radila u malom salonu, a prije dvije godine otvorila sam još jedan – kaže Tena.

U braku je s nogometašem Dinkom Trebotićem, a njezin otac je također nogometaš Mladen Munjaković. Tena poznaje sve hrvatske nogometaše i njihove supruge. Svi su, kaže, oni njezini klijenti. U njezinom "Tena Nails" nokte uljepšavaju Lejla i Izet Hajrović, njihov vjenčani kum Arijan Ademi, prekrasna djevojka Tina Jedvaja Dina Dragija, Ante Rukavina, Olja Vori i mnogi drugi.

Foto: Privatni album

U njezin je salon došao i trener svih trenera. Miroslav Ćiro Blažević bojao se sjesti na stolac za pedikuru. I Mladen Grdović stalni je klijent.

Foto: Mladen Munjaković

– Puno nam celebrityja dolazi. Nitko od njih nije zahtjevan, prejednostavni su. Najbolji su klijenti. Ostavljaju dobre, baš velike napojnice curama – priča Tena.

Nogometaši dolaze na medicinsku pedikuru jer moraju zbog uraslih noktiju. Kopačke su jako uske, tijesne i napravljene od laganih materijala, pa svaki udarac u loptu ili suparničku nogu šteti prstima i noktima.

Foto: Instagram

– Nisu hrabri na stolici, vrište, plaču, ali moraju to redovito raditi – pojašnjava Tena.

Njezin djed svaki dan pije kavu preko puta salona. Svrati pozdraviti, promoli glavu kroz vrata i brzo ode. Kao klijent dođe kad mora. Sram ga je, kaže Tena, da ga svi gledaju.

Foto: Instagram

– Kad sjedne na stolac, sav se oznoji od straha. To su muškarci. Ni Grdoviću nije svejedno, jauče svako malo – smije se Tena.

Dame joj uglavnom dolaze raditi nokte i trepavice, a muškarci većinom na pedikuru, poneki i na manikuru. Na termin se čeka mjesec dana. Kako celebrityji tako i vlasnica. Ističe da si i sama zna napraviti nokte, ali draže joj je sjesti s druge strane stola.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

– Nema veze što sam šefica, i ja se moram naručiti. Volim popričati s djevojkama i vidjeti kako napreduju – kaže Tena.

Najviše se traže nokti, što prirodniji izgled. Nekoliko godina unazad klijenti su tražili iscrtane nokte. Htjeli su buba mare, pauke i druge životinje. Najbizarniji zahtjevi bili su špic nokti, dugi nekoliko centimetara s kojima se ništa ne može raditi. Omiljena klijentica za sad joj je petogodišnja kći Nikki, koja je također, svaki dan u salonu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

– I ona želi da joj se rade nokti. Svaki dan bira drugu boju laka i ne može shvatiti da ne treba gurati ruku u lampu, kao da ima gel. Prava je šminkerica – hvali je mama.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':