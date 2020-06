Svi na krvnu plazmu: 'Vampirski face lifting' zaludio je Hrvatice!

GODINU DANA 'GARANCIJE' Cijena tretmana je 3000 kuna, a potrebno je u mjesec dana napraviti tri zahvata. Efekt liftinga traje godinu dana. Riječ je o neinvazivnom tretmanu, bez skalpela...

<p>Pomlađivanje krvnom plazmom, odnosno popularno zvano “vampirski face lifting”, postalo je hit među domaćim celebrityjima iako je tretman proslavila<strong> Kim Kardashian</strong> (39) prije sedam godina. Tad je objavljena fotografija starlete na tretmanu s izbockanim licem punim crvenih točkica od krvi.</p><p>Riječ je o neinvazivnom tretmanu, bez skalpela, u kojem se pacijentu izvadi krv te posebnom centrifugom odvoji krvna plazma, koja je puna matičnih stanica i faktora rasta. Krvna plazma potom se ubrizgava u lice, dekolte, vrat i ruke tankim iglama. Isti proces ujedno regenerira kožu te pegla bore otpuštajući kolagen u tretirano područje. Potrebna su tri tretmana u razmaku od mjesec dana, a cijena svakog je oko 3000 kuna. Efekt liftinga traje godinu dana. Domaći celebrityji pohrlili su u estetske poliklinike čim su one otvorile svoja vrata.</p><p>Prije nekoliko dana, nakon pomlađivanja krvnom plazmom kod dr.<strong> Nikole Milojevića</strong>,<strong> Iva Majoli </strong>(42) sudjelovala je na teniskom turniru u Osijeku. Lice joj je bilo nabubreno pa se nagađa da je Iva paralelno radila negdje i botoks i filere hijaluronskom kiselinom, čija je cijena injekcije oko 2500 kuna.</p><p>- Što god je radila, iz aviona je vidljivo da je jako, jako pretjerala. Sigurno je riječ i o filerima i o botoksu, teško da je samo krvna plazma - kaže nam stručnjak...</p><p>Još jedna tenisačica bila je kod dr. Milojevića na tretmanu krvnom plazmom, a riječ je o <strong>Donni Vekić</strong> (23).</p><p>- Radim na tome da mi koža bude spremna za ljeto - napisala je tenisačica uz fotku s dr. Milojevićem, što joj je lajkala i oduševljena Iva Majoli.</p><p>Iva i dr. Milojević prijatelji su godinama, pa su svojedobno zajedno išli na skijanje.</p><p>Na najmodernijem tretmanu pomlađivanja, krvnom plazmom, bila je i <strong>Jelena Veljača</strong> (39).</p><p>- Nema tu nikakvog rezanja, podizanja, napuhivanja ili peglanja nego vam je koža ‘samo’ blistavija i bez flekica. Pa sam odlučila staviti fotku u vrijeme tretmana. Ovo sam ja s plazma maskom. Uglavnom, ova me slika jako nasmijavala cijeli dan jer izgledam kao mumija, ali obećajem da ću vam ujutro slikati kako blistam - napisala je Veljača na Instagramu uz fotku s maskom.</p><p>Na takvom tretmanu lani je bila i<strong> Snježana Mehun</strong> (48).</p><p>- Nakon zahvata odmah sam otišla na ‘špicu’ na kavu i nitko ništa nije primijetio - kaže nam poduzetnica i modna dizajnerica.</p><p>Priznaje da ju je malo boljelo, ali to ovisi od osobe do osobe. O tom zahvatu razmišlja i <strong>Alka Vuica</strong> (58), koja je također, poput Majoli, pohitala u estetsku polikliniku čim se otvorila prije nekoliko tjedana. Pjevačica je, pak, tad kod dr.<strong> Tončića</strong> peglala bore botoksom i hijaluronskim filerima te malo podigla rub usana jer “nije htjela pačja usta”.</p><p>Na tretmanu pomlađivanja krvnom plazmom bile su i glumica <strong>Matija Prskalo</strong>, <strong>Borna Rajić</strong>, <strong>Sanja Doležal</strong>...<strong> Neven Ciganović</strong> (48) priznao nam da je i on bio na “vampirskom face liftingu”.</p><p>- Bio sam prije Kim Kardashian na tom tretmanu, i to nekoliko puta. Ali nisam oduševljen rezultatom. Mislim da mnoge zvijezde rade taj zahvat u kombinaciji s botoksom i filerima pa tek onda ima učinka – kaže nam društveni kroničar.</p><p>No ne tretira se samo lice krvnom plazmom. <strong>Jacques Houdek</strong> (39) prije nekoliko godina bio je na PRP tretmanu kose kod doktorice <strong>Irijane Rajković</strong>. Na taj ga je zahvat u svojoj emisiji “Celebrity make over” nagovorio<strong> Boris Kosmač</strong>, kralj estetskih zahvata. Na tom tretmanu Jacquesu su ubrizgavali plazmu u vlasište. Zahvat PRP-a kose gotov je za 20-ak minuta, a cijena mu je oko 3000 kuna.</p><p>- Bolje da ostanem samo debeli pjevač, da ne budem debeli i ćelavi pjevač - rekao nam je Jacques o tretmanu. </p>