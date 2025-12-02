Obavijesti

Show

Komentari 1
Još jedan Rubenshow

Svi ponovno pričaju o Rubenu! Blankin suprug podijelio prisni trenutak s mladom ljepoticom

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Svi ponovno pričaju o Rubenu! Blankin suprug podijelio prisni trenutak s mladom ljepoticom
3
Foto: Instagram

Ruben Van Gucht je svojedobno ispričao da su on i Blanka Vlašić u otvorenom braku, a najnovija fotka na njegovu Instagramu nije prošla nezapaženo

Belgijski novinar Ruben Van Gucht ponovno je privukao pažnju javnosti. Ovoga puta fotografijom na Instagramu, na kojoj pozira u vrlo bliskom društvu nizozemske manekenke Valentine Besard. Ona je, tvrde mediji, pobjednica izbora ljepote Miss Grace Benelux 2022. Dodatnu dozu misterija donosi natpis uz objavu: 'EST. 2024.', zbog čega su mnogi zaključili da je riječ o nečemu više od pukog prijateljstva.

sretna mama FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca
FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca

Valentine je fotografiju komentirala emotikonom srca, a pratitelji odmah prozvali 'lijepim parom'.

No uz pohvale, pojavile su se i sumnje. Dio pratitelja zapitao se je li riječ o 'još jednoj epizodi javne predstave' i što točno Ruben ovom objavom želi poručiti.

UŽIVALI SU Suprug Blanke Vlašić izazvao je reakcije fotkom s missicom na piću: 'A, gdje je Blanka...?'
Suprug Blanke Vlašić izazvao je reakcije fotkom s missicom na piću: 'A, gdje je Blanka...?'

Službene potvrde o njihovoj vezi zasad nema. Iako Blanka Vlašić posljednjih mjeseci rijetko komentira medijske natpise i uglavnom izbjegava javne nastupe s Rubenom, svaki ovakav skandal ponovno baca svjetlo na njihov odnos. 

Foto: Instagram/

Podsjetimo, Ruben i Blanka Vlašić vjenčali su se 2022. godine, a godinu kasnije dobili sina. Ubrzo nakon toga Ruben je javno potvrdio da su u otvorenom braku, što je izazvalo veliku medijsku buru. Od tada se njegov privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa
raskoš

FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa

Ušli smo u vrijeme adventa, a za Božić se priprema i predsjednik SAD-a Donald Trump. Stoga je prva dama Melania Trump predstavila blagdansku temu Bijele kuće za 2025. godinu, a ona glasi “Dom je ondje gdje je srce”.
Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'
VELIKE RAZLIKE

Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'

Crveni tim predvođen Ottom, u kojem su bili Krunoslav, Antonija, Jurica i Mark izgubio je u gastroduelu od plavog tima kojeg su činili Egon, Barbara i Endrina, na čelu s Renatom
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 2. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025