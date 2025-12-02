Svi ponovno pričaju o Rubenu! Blankin suprug podijelio prisni trenutak s mladom ljepoticom

Belgijski novinar Ruben Van Gucht ponovno je privukao pažnju javnosti. Ovoga puta fotografijom na Instagramu, na kojoj pozira u vrlo bliskom društvu nizozemske manekenke Valentine Besard. Ona je, tvrde mediji, pobjednica izbora ljepote Miss Grace Benelux 2022. Dodatnu dozu misterija donosi natpis uz objavu: 'EST. 2024.', zbog čega su mnogi zaključili da je riječ o nečemu više od pukog prijateljstva.

Valentine je fotografiju komentirala emotikonom srca, a pratitelji odmah prozvali 'lijepim parom'.

No uz pohvale, pojavile su se i sumnje. Dio pratitelja zapitao se je li riječ o 'još jednoj epizodi javne predstave' i što točno Ruben ovom objavom želi poručiti.

Službene potvrde o njihovoj vezi zasad nema. Iako Blanka Vlašić posljednjih mjeseci rijetko komentira medijske natpise i uglavnom izbjegava javne nastupe s Rubenom, svaki ovakav skandal ponovno baca svjetlo na njihov odnos.

Foto: Instagram/

Podsjetimo, Ruben i Blanka Vlašić vjenčali su se 2022. godine, a godinu kasnije dobili sina. Ubrzo nakon toga Ruben je javno potvrdio da su u otvorenom braku, što je izazvalo veliku medijsku buru. Od tada se njegov privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom.