USPOREDILI GA S KOLEGOM

Svi pričaju o novoj frizuri Joška Gvardiola: Kako vam se sviđa?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Joško Gvardiol pokazao je novu frizuru prije nekoliko dana, a o kosi brine u istom salonu kao i kolega Mateo Kovačić.

Hrvatski reprezentativac i igrač Manchester Cityja, Joško Gvardiol, u četvrtak je na utakmici protiv Češke pokazao svoj novi imidž. Još prije nekoliko dana na Instagramu je objavio vidno drugačiju frizuru, a društvene mreže pune su komentara na račun mladog reprezentativca.  

Gvardiol se novim imidžem pohvalio kada je objavio fotografije nastale u suradnji s poznatim brendom, ispod kojih su njegovi obožavatelji odmah krenuli uspoređivati ga s egipatskim kolegom Mo Salahom. 

"Joško izgleda kao da ga je napravio Mo Salah", "Mo Sallah jesi li to ti?", komentirali su. Neki su mu savjetovali i zaokret u karijeri. "Nakon nogometa: turske sapunice", napisala mu je jedna obožavateljica.

Frizerski salon u kojem je "nabavio" novu frizuru na Instagramu se pohvalio cijelim procesom, a u isti salon brine i o kosi još jednog našeg reprezentativca, Matea Kovačića, s kojim Joško igra i u Manchester Cityju.

Club World Cup - Manchester City arrive in Fort Lauderdale ahead of the Club World Cup
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Joška Gvardiola hvale svi svjetski mediji zbog sjajne igre za Manchester City, a navijači ističu kako je najbolji branič u momčadi. Gvardiol je u Manchester City došao iz RB Leipziga za 90 milijuna eura prije dvije godine, a s klubom je dosad osvojio četiri trofeja.

