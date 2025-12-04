Svi pričaju o ovom gostovanju princa Harryja! 'Jako neugodno'

Princ Harry gostovao je u emisiji 'Late Night' Stephena Colberta, gdje je, između ostalog, ismijavao Donalda Trumpa za kojeg je rekao da je 'Amerika izabrala kralja', što je izazvalo zviždanje publike. Odradio je Harry i šaljivi skeč, kao i video za društvene mreže. Gostovanje princa izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama, dok je PR stručnjak Mark Borkowski rekao za Daily Mail kako je cijela situacija 'sramotna'.

Harry i Colbert pričali su o božićnim filmovima, na što ga je voditelj pitao zašto bi ikada glumio u takvom filmu. Harry je odgovorio: 'Pa, vi Amerikanci ste opsjednuti božićnim filmovima i očito ste opsjednuti kraljevskom obitelji, pa zašto ne?' Colbert je poručio da nisu opsjednuti, na što je Harry odgovorio: 'Stvarno? Čuo sam da ste kralja već izabrali', aludiraju na predsjednika Donalda Trumpa.

Između ostalog, razgovarali su i o Meghan Markle, ali i Colbertovog kontroverznog otkazivanja na televiziji prije nekoliko mjeseci. Zatim su brzinski odglumili nekoliko klišeja iz blagdanskih filmova Hallmarka, a na društvenim mrežama su podijelili video i kako izvode jednu scene iz popularne emisije 'The Greatest British Bake Off'.

I dok je nekima bilo zabavno gledati princa, stručnjak za PR Mark Borowski navodi da je cijela situacija sramotna - i to ne zato što Harry pokušava biti slavan u SAD-u, već zato što to radi jako loše.

- Ako se rugaš svojim privilegijama, to funkcionira samo ako ti publika vjeruje da ih više ne koristiš. Harry nije. Stalno se vraća na istu foru - ja sam princ, ali nisam baš princ - objasnio je stručnjak za Daily Mail.

- Ovo što gledamo je klasičan scenarij, netko tko je otišao iz 'mašine' kraljevske obitelji, bez da je prije toga sagradio novu 'mašinu' koja će ga držati. Svaki skeč, svaki podcast, cameo, sve što pokušava napraviti da se umili publici je pokušaj da obrne svoju osobnost koju publika zapravo i nije tražila - navodi.