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LUDNICA NA ULICAMA

Svi su gledali u Ivanu Knoll! U oskudnom topiću sa šahovnicom 'zapalila' atmosferu u Dallasu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Svi su gledali u Ivanu Knoll! U oskudnom topiću sa šahovnicom 'zapalila' atmosferu u Dallasu
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Foto: Instagram

Najpoznatija hrvatska navijačica s megafonom je predvodila tisuće Hrvata uoči utakmice s Engleskom, a pažnju je privukla i topićem sa šahovnicom

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Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, ulice Dallasa obojene su u crveno-bijelo. Tisuće hrvatskih navijača preplavile su grad, a u središtu navijačke euforije našla se Ivana Knoll. S megafonom u ruci predvodila je navijanje, dok su se oko nje vijorile hrvatske zastave, odzvanjali bubnjevi i pjesma.

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U jednom trenutku Knoll je stala i pred kamere sportske medijske kuće DAZN, gdje je dala intervju u topiću s motivom hrvatske šahovnice. 

Foto: Instagram

Takvi prizori nisu iznenađenje. Ivana je svjetsku prepoznatljivost stekla još tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a dodatno ju je učvrstila četiri godine kasnije u Kataru, kad su njezine navijačke kombinacije obilazile naslovnice svjetskih medija. No u međuvremenu se njezina priča proširila i izvan tribina.

Pod umjetničkim imenom Knolldoll izgradila je međunarodnu DJ karijeru te danas nastupa na velikim sportskim i glazbenim događajima, od utrka Formule 1 do festivala diljem svijeta. Boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zato nije rezerviran samo za navijanje. Nedavno je nastupila i na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, a tijekom prvenstva očekuje je još nekoliko angažmana. Nakon utakmice Hrvatske i Engleske, stat će za DJ pult na službenom after partyju u Dallasu. 

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Komentari 19
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