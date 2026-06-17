Svi su gledali u Ivanu Knoll! U oskudnom topiću sa šahovnicom 'zapalila' atmosferu u Dallasu

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, ulice Dallasa obojene su u crveno-bijelo. Tisuće hrvatskih navijača preplavile su grad, a u središtu navijačke euforije našla se Ivana Knoll. S megafonom u ruci predvodila je navijanje, dok su se oko nje vijorile hrvatske zastave, odzvanjali bubnjevi i pjesma.

U jednom trenutku Knoll je stala i pred kamere sportske medijske kuće DAZN, gdje je dala intervju u topiću s motivom hrvatske šahovnice.

Foto: Instagram

Takvi prizori nisu iznenađenje. Ivana je svjetsku prepoznatljivost stekla još tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., a dodatno ju je učvrstila četiri godine kasnije u Kataru, kad su njezine navijačke kombinacije obilazile naslovnice svjetskih medija. No u međuvremenu se njezina priča proširila i izvan tribina.

Pod umjetničkim imenom Knolldoll izgradila je međunarodnu DJ karijeru te danas nastupa na velikim sportskim i glazbenim događajima, od utrka Formule 1 do festivala diljem svijeta. Boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zato nije rezerviran samo za navijanje. Nedavno je nastupila i na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, a tijekom prvenstva očekuje je još nekoliko angažmana. Nakon utakmice Hrvatske i Engleske, stat će za DJ pult na službenom after partyju u Dallasu.