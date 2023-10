Svi su gledali u njene tetovaže: Ajda u 'Superstaru' otkrila da je jednu posvetila preminulom ocu

Ajda Lacković je na audiciju 'Superstara' stigla iz slovenskog Nakla.

Ajda je otkrila da radi nekoliko poslova, ovisno o godišnjem dobu. Prije no što je počela pjevati, Filip Miletić pohvalio joj je tetovaže. Otkrila je da je jednu posvetila ocu koji je poginuo u prometnoj nesreći. Svoje je pjevačko umijeće odlučila pokazati na pjesmi 'Any Man of Mine' Shanije Twain.

- Meni je to baš onako jedan country vibe koji nisam čula i voljela bih te vidjeti i nekako obučenu tako country drugi put. Ja dajem 'da' - komentirala je Severina.

- Vjerujem da i to voliš slušati. Čuje se i to mi je recimo bilo jako zanimljivo jer nije bilo nikoga tko je, pogotovo ne ženskih vokala koji su u tome tako lijepo plivali. Voljela bih još toga čuti. Zato od mene imaš 'da' - rekla je Nika Turković.

Od muškog dijela žirija dobila je nekoliko savjeta.

- Trebaš se posvetiti, uzeti nekoga tko je dobar vokal coach jer tu dobru boju imaš, tu vedrinu, ali još uvijek trebaš raditi na tome stoga od mene ovog puta 'ne' - poručio je Filip.

- Kad si počela, bilo je jako obećavajuće. Imaš u tom srednjem registru jako lijepu i suverenu boju glasa. Čim se malo izmakneš iz toga i odeš prema gore, malo više se počinju pojavljivati falševi, ali imaš konkretnu boju. Ali sad je pitanje koliko se ona može rastegnuti - komentirao je Tonči koji je dao šansu Ajdi i rekao 'da'.