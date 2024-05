Svi su ludi za Baby Lasagnom: Nakon odličnog nastupa je opet skočio na kladionicama

'Ajmo Marko!' čulo se iz Malmö Arene na generalnoj probi u ponedjeljak poslijepodne koju su mogli gledati i novinari iz brojnih zemalja koji su došli popratiti Eurosong ove godine. Naš predstavnik, Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, nastupio je sedmi, kao što će nastupiti i u utorak navečer na prvoj polufinalnoj večeri. Ovo je ujedno i proba koju će ocjenjivati stručni žiri, no njihovi glasovi neće odlučivati o najboljih 10 nastupa koji idu u finale u subotu, već samo glasovi gledatelja.

Malmo: Baby Lasagna na probi uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim pjesama koje smo čuli na probi, tu su bile i voditeljice Malin Akerman i Petra Mede, koje su odradile i svoju probu.

Naš predstavnik odradio je još jednu zaista vrhunsku probu, vrlo energičnu, a atmosferu su dodatno pojačali razni efekti na pozornici. Kada je Baby Lasagna završio svoju pjesmu, arenom je odjeknuo gromoglasan pljesak.

Malmo: Baby Lasagna na probi uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije Marka nastupili su Cipar, zatim srpska predstavnica Teya Dora, a nakon nje predstavnik Litve Silvester Belt.

Bambie Thug, predstavnica Irske je također imala vrlo upečatljiv nastup. Osim pomalo zastrašujućeg izgleda, na pozornici se pojavio krug sa svijećama, a i po prvi put su se spustili dodatni reflektori. I nakon tog nastupa prolomio se jak pljesak dvoranom.

Ove godine mijenjala su se neka pravila o zemljama 'Big 5' i zemlji domaćinu. Pa će tako predstavnici 'Big 5', Njemačka, Italija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolska, nastupiti i u polufinalnim večerima, no za njih se neće moći glasati jer idu direktno u finale. Isto vrijedi i za zemlju domaćina, ove godine je to Švedska. Prvi od 'Velike petorke' koji se predstavio na ovoj probi, a tako će i u polufinalu, bio je Olly Alexander, predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva, vrlo poznati glazbenik koji se proslavio u skupini 'Years&Years'.

Nakon njega, nastupile su alyona alyona & Jerry Heil, predstavnice Ukrajine, a zatim poljska predstavnica Luna. Sedmi po redu bio je Baby Lasagna, a nakon njega islandska predstavnica Hera Bjork.

First semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

Uslijedio je još jedan iz 'Velike petorke', predstavnik Njemačke, ISAAK, a zatim slovenska predstavnica Raiven čiji je kraj nastupa, kada je počela s vokalizacijom, bio posebno upečatljiv.

First semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

Finci, iako nisu toliki favoriti kao Kaarija prošle godine, i ovog puta su se na Eurosong vratili s upečatljivim nastupom, a kojeg najviše obilježava veliko traper jaje, ali i bež tange u kojima se Windows95man pojavi i pjeva sve dok u jednom trenutku ipak ne obuče u vrlo kratke traperice.

First semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

U prvoj polufinalnoj večeri je i Moldavija, koju predstavlja Natalia Barbu s pjesmom 'In The Middle', a koja je skoro pa na samom začelju eurovizijskih kladionica, i trenutno je na 36. mjestu. Nakon nje nastupili su švedski predstavnici, Marcus & Martinus, braća blizanci koji dolaze iz Norveške. Za 24sata su ranije ispričali kako su se u Švedsku odlučili otići nekada tijekom pandemije koronavirusa i tamo nastaviti svoju glazbenu karijeru jer su se u rodnoj Norveškoj proslavili kao 'dječje zvijezde', a svojim preseljenjem odlučili su napraviti korak dalje u svojoj karijeri.

Nakon njih nastupili su još Azerbajdžan, Australija i Portugal, a sve je završilo pjesmom 'Fighter', koju je izvela Tali, predstavnica Luksemburga.

Što se kladionica tiče, one koje predviđaju top 10 koji će ući u finale, Baby Lasagna je tu na prvom mjestu s 96 posto, zatim Ukrajina, Litva, Finska, Irska, Luksemburg, Cipar, Poljska, Portugal i Srbija. Osim toga, Baby Lasagna je prvi i na kladionicama koje predviđaju šanse za pobjedu. Trenutačno su mu šanse za pobjedu 28 posto.

Malmo: Baby Lasagna na probi uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

