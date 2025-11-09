Svi su mislili da su brat i sestra, rastali su se prije svjetske slave, a sad su dobili veliko priznanje

The White Stripes službeno su primljeni u Rock & Roll Hall of Fame na ceremoniji u Los Angelesu ovoga vikenda, a radi se o bendu koji je ostavio itekakav utjecaj na glazbu. Iako više ne djeluju pod tim imenom, Jack White na turnejama redovito izvodi njihov opus, a iduće godine hrvatska publika će ga premijerno moći poslušati na INmusic festivalu.

Duo The White Stripes osnovan je 1997. u američkom Detroitu, a uz Jacka na gitari, pozornicama je vladala i Meg White na bubnjevima. Prva dva albuma imala su ogroman uspjeh na američkom tržištu te nije prošlo dugo prije nego što je ovaj bend postao veliko ime u svijetu. "White Blood Cells" iz 2001. dobio je hvale publike i struke, a albumom "Elephant" 2003. su osvojili i prvi Grammy. Iako su slovili kao predvodnici indie-rock žanra, The White Striper su nerijetko eksperimentirali svojom glazbom. Imali su nekoliko zaokreta, a povratak bluesu od kojega je sve i krenulo najviše se čuo na ploči "Get Behind Me Satan" i "Icky Thump" 2007., njihov posljednji album. Tek su 2011. obznanili svijetu da The White Stripes službeno ne postoji više.

Singlovi "Seven Nation Army", "Blue Orchid" i "Icky Thump" vladali su top ljestvicama diljem svijeta. Tijekom karijere objavili su ukupno šest studijskih albuma, dva live albuma, jednu kompilaciju i jedan EP. Osvojili su brojne nagrade uključujući šest Grammyja, a Rolling Stone je njihova dva albuma svrstao u svoju listu 500 najboljih albuma svih vremena.

Jack i Meg White dugo su tajili svoj brak

Kada se duo pojavio na sceni, svi su pretpostavljali da su Jack i Meg White brat i sestra. Međutim, Jack White je rođen kao John Anthony Gillis, a prezime White je uzeo nakon što su se on i Meg vjenčali. Hodali su nekoliko godina prije nego su stali pred oltar, a sve se odvilo prije nego što su pokrenuli legendarni bend.

ARHIVA - Zagreb: Koncert američkog rock dua The White Stripes u Staroj klaonici | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Godinama su tajili svoj brak te su uvjerili obožavatelje da su stvarno brat i sestra, no Jack je kasnije u intervjuima bio jasan po pitanju te situacije.

- Kada vidite duo i znate da su muž i žena, odmah drugačije shvaćate i njihovu glazbu. Međutim, ako se radi o bratu i sestri, stvar postane zanimljivija - komentirao je White jednom prilikom.

Par je prekinuo u tajnosti 2000. godine, neposredno prije nego što su postali svjetski poznati. Jack je pretpostavio kako Meg više neće htjeti biti dijelom benda te je pozvao druge kolege da mu se pridruže, no ona je u tom trenutku istaknula da trebaju nastaviti gdje su stali što se glazbe tiče. Tek 2001. je u javnost procurila njihova istina o braku te su se našli usred skandala koji su sami zakuhali.

ARHIVA - Zagreb: Koncert američkog rock dua The White Stripes u Staroj klaonici | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Medijima su kružile priče da je Meg White razlog raspada benda 2007. godine jer nije dobro podnosila teret turneja i svega joj je bilo previše. Od onda je nestala iz javnosti, vratila se u Detroit i posvetila se drugim perspektivama.

- Meg bi samo sjedila kada bismo završili pjesme i ne bi ni trepnula. Bila je dosta nezainteresirana za sve. No, to mi je pomoglo da naučim slušati samoga sebe - komentirao je White u jednom intervjuu.

Jack je nakon Meg nastavio uspješnu karijeru

Jack White je nakon raspada The White Stripesa nastavio samostalno te je izgradio uspješnu karijeru, a svirao je u nekoliko bendova. Samostalno je objavio šest albuma od kojih je svaki dobio pohvale struke.

The Raconteurs je oformio s kolegama iz Detroita 2005. godine, a kasnije je s dvojicom članova pokrenuo bend The Dead Weather. Pjevačica grupe The Kills, Alison Mosshart, također je dio tog benda, a zajedno su objavili tri studijska albuma.

Foto: Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION

Jack White je tijekom zavidne karijere osvojio 12 Grammyja, Rolling Stone ga je svrstao među najbolje gitariste svih vremena, a na glasu je kao "najčudnija zvijezda današnjice", po pisanju američkih medija.