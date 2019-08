Svi su na nečemu, radi se po cijele dane i noći bez prestanka

Cijeli svijet zna za Dubrovnik, a sve više njih i za Split. Ipak, nije se samo “Igra prijestolja” snimala u Hrvatskoj. Da smo sve popularnija destinacija za holivudsku produkciju, kao i streaming servise poput HBO-a i Netflixa, pokazuje niz filmova i serija koje se snimaju u Hrvatskoj. Najviše na obali, koju glumačke zvijezde posjećuju poslovno i privatno. “Robin Hood”, “Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi” i “Mamma Mia” su među najpoznatijima, a Salma Hayek se nakon snimanja sa Samuelom L. Jacksonom i Ryanom Reynoldsom vratila i snima s Owenom Wilsonom. Dok gledatelji vide gotov proizvod, snimanja i rad na setu često nude drugačiju sliku.

Snimanje holivudskih filmova, kao i sve popularnijih i ambicioznijih TV serija, mora se odvijati brzo i efikasno. U nekoliko mjeseci završavaju se čitavi veliki projekti, a svi zaposlenici znaju kako je to posao bez fiksnoga radnog vremena.

Često nije lako izdržati taj ubitačan tempo, iako su ljudi svjesni da je privremeno.

- Bez obzira na kojemu mjestu radiš na setu, više-manje svi šmrču. Od tehnike i radnika, preko producenata, do glavnih protagonista serija i filmova. A zvijezde, kojima se kao svi divimo, uglavnom najviše konzumiraju opijate. Sve se to zna i može vidjeti na setu. Izuzev A-klase profesionalaca koji to uglavnom čine isključivo u privatnosti. To je takav posao, kokain je sveprisutan i dostupan, a tempo je ponekad neizdrživ - pričaju nam brojni Hrvati iz industrije, kojima se s dolaskom svjetskih produkcija sve češće otvaraju poslovne mogućnosti. Posljednjih pet godina Nijemci, Britanci i Amerikanci snimaju naveliko, a nerijetko nastoje zataškati razuzdane provode kojima se ekipa odaje nakon napornog snimanja.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - Radimo noću, snimamo po 10, 13 sati u komadu pa nam je nakon napornog rada potrebno nešto da se ‘dobijemo’. Nakon snimanja se često okupimo na druženjima, padne čaša vina, pa boca, pa dvije, nakon čega se svi dodatno opustimo - pričaju nam radnici, kojima su opijati na radnome mjestu isprva bili iznenađenje, no s vremenom su se i oni navikli.

- Hrvatska polako postaje Hollywood s jednom ogromnom razlikom. Kod nas je sve značajno jeftinije. Osim što je producentima jeftinije sagraditi cijelu scenografiju ovdje i stvarati na setovima lažne gradove, troškovi snimanja također su smiješni u odnosu na one kakve svjetske produkcije uredno plaćaju na snimanjima u SAD-u... Naravno, i droga je jeftinija - pričaju nam bojažljivo djelatnici, koji zbog ekstremno strogih ugovora ne smiju niti jednim detaljem privući pozornost na svoje svjedočanstvo. Naravno, do katalizatora dobre zabave i “dopinga” nakon stresnog i dugog dana nije teško doći, a većina inozemnih djelatnika obavlja to preko lokalnih kontakata koje ostvare brzo po svom dolasku.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - Tijekom snimanja ‘Igre prijestolja’ godinama su se ljudi iz produkcije opskrbljivali travom kod domaćih - prisjeća se jedan od sugovornika, koji je radio u Dubrovniku.

S jedne strane, svi koji su sudjelovali u velikim projektima hvale pedantnost i profesionalizam na setu, ali čini se da postoji i druga strana medalje. Ono što je “javna tajna” i što znaju uglavnom svi iz filmskih krugova. Filmski turizam u Hrvatskoj pomalo poprima obrise onog festivalskog ili klasičnog rentijerstva.

- Nije baš kao Ultra, ali to je zapadnjački trend koji se sve više udomaćio i kod nas. Svi znaju što se događa u klubovima i izlascima, ali ne znaju da je na snimanjima gotovo isto - priznaju nam ljudi sa seta.