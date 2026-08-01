'Svi u kvartu su mislili da sam ružna': Ljupka otkrila trenutak koji ju je povrijedio kao dijete

Jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki i poduzetnica, Ljupka Gojić Mikić, u emotivnom istupu podijelila je priču iz djetinjstva koja ju je duboko povrijedila i koju do danas nije zaboravila. U isječku iz popularnog talk showa "Bez pardona s Idom", objavljenom na Instagramu, otkrila je kako su je u kvartu smatrali ružnom te kako je naišla na obeshrabrenje na samom početku puta prema svjetskim modnim pistama. U isječku emisije koju vodi Ida Prester, Ljupka je ispričala kako su joj stalno isticali 'mane' poput razmaka među zubima i visokog čela, a posebno je izdvojila jedan događaj koji joj se urezao u pamćenje. Igrala se u parku kada su njene prijateljice prošle s mamom.

​- Idu negdje, sređene, spremljene. Ja ih pitam 'gdje idete' i mama se okrene prema meni i kaže 'Ma nije to za tebe'. One su išle u Midiken. Pomislila sam da možda i nije za mene, ali je zvučalo zanimljivo, pa zašto ne bih probala - ispričala je Ljupka pred publikom i dodala da joj je to taj događaj teško pao. Kasnije je sama otišla u modnu agenciju, nakon čega je vrlo brzo izgradila međunarodnu karijeru. Presudan trenutak dogodio se kada je u osmom razredu osnovne škole dobila priliku otići u Milano, no škola ju nije htjela pustiti. Dok su mnogi bili skeptični, podršku joj je pružio jedan profesor.

- U školi su se svi sastali da rasprave hoće li me pustiti. Samo se jedan profesor digao i rekao da neće u tome sudjelovati i da neće kočiti dijete u onome što stvarno želi samo zbog par loših ocjena - ispričala je Ljupka. Priča je snažno odjeknula na društvenim mrežama, gdje su mnogi u komentarima podijelili vlastita iskustva s vršnjačkim zadirkivanjem. Javila se i sama voditeljica, Ida Prester, koja je sažela poruku Ljupkine priče.

​- Kad god netko kaže ‘Ma nije to za tebe’, treba samo reći ‘hvala na motivaciji’ - napisala je Ida.