Svi usponi i padovi J.Lo i Bena Afflecka: Skoro 20 godina čekali da se spoje, a sada se razvode?!

Vijest o mogućem razvodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka šokirala je mnogobrojne obožavatelje ovog poznatog para. Izvor je potvrdio za In Touch kako se glumac već iselio iz njihove kuće, a razvod je i razlog njegovog izbivanja s Met Gale.

Ben Affleck dvadesete završavao je na najgori mogući način. Ostvario je glavnu ulogu u filmu 'Pearl Harbor' iz 2001., ali film nije ostvario neki uspjeh. To ga je deprimiralo kao i prekid veze s Gwyneth Paltrow 2000. godine. Glumica i Ben bili su u vezi tri godine, a veza je bila puna trzavica, čestih prekida i ponovnih početaka.

Film 'Gigli' bio je pravi promašaj, ali Ben je ipak dobio glavni zgoditak - ljubav

Glumac je odmah nakon premijere filma 'Pearla Harbora' sjeo u avion i uputio se u Las Vegas. Mjesecima prije često ga se viđalo kako pije u barovima, a u Las Vegasu je sve kulminiralo.

Nekoliko dana nije uopće izlazio iz kockarnice, a konzumirao je i goleme količine alkohola. Sve je to dovelo do Centra za rehabilitaciju u Malibuu u Kaliforniji. Svoj 29. rođendan proslavio je na četverotjednom tretmanu odvikavanja.

Lopez i Affleck ponovno u vezi? | Foto: Hubert Boesl/DPA

Nakon izlaska s rehabilitacije, dobio je dvije glavne uloge u dva filma. Oba filma su iz 2003. godine, prvi je bio 'Daredevil', a drugi 'Gigli'. Ben je na kraju završio s obje partnerice iz oba filma. U 'Daredevilu' partnerica mu je bila Jennifer Garner, s kojom se upoznao još tijekom snimanja 'Pearl Harbora', a u drugom filmu njezina popularnija imenjakinja Lopez.

Kritika je 'Daredevila' ocijenila osrednjim ocjenama, drugi film 'Gigli' bio je potpuni promašaj i proglašen je katastrofalnim filmom. Sedam godina kasnije, Ben će uzeti 'antinagradu' za najlošiju ulogu desetljeća.

Na setu tog filma, počeo je vezu s tri godine starijom Jennifer Lopez i to u najvećoj tajnosti. Lopez je u to vrijeme bila samo nekoliko mjeseci u braku s glumcem i koreografom Chrisom Juddom.

S Juddom se razvela 22. lipnja 2002. godine i do tada je skrivala vezu s Affleckom. Tri dana kasnije Ben i Jennifer objavili su vezu i preko noći postali nova medijska atrakcija.

Poznati parovi koji su prekinuli zaruke | Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Paparazzi su jedva čekali vidjeti par zajedno, a nadjenuli su im nadimak 'Bennifer'. No, umjesto da se proslavi svojim glumačkim ulogama, Ben je postao zvijezda tabloida.

Zaprosio je Lopez skupim prstenom, a vjenčanje naprasno otkazao

U jesen 2002. Ben je zaprosio Jennifer Lopez. Prsten iz draguljarnice Harryja Winstona bio je upotpunjen skupim šestkaratnim ružičastim dijamantom. a vrijednost mu je bila 1,200.000 dolara.

Vjenčanje su planirali za 14. rujna 2003. godine, a svadba od 400 ljudi trebala je biti u Montecitu, rezidencijalnom predgrađu Santa Barbare u Kaliforniji. Par se čak pojavio u spotu 'Jenny from the Block' pjevačice u kojima su utjelovili sami sebe kako pokušavaju pobjeći od paparazza.

Manje od mjesec dana prije svadbe, tabloidi su Bena napali da je prevario Jennifer. Tulumario je s Christanom Slaterom i kolegicom Tarom Ried u Vancouveru, a u jednom trenutku uhvaćen je kako mu striptizeta pleše u krilu. No, to nije pokvarilo planove za vjenčanje vrijedno milijun i pol dolara.

Četiri dana prije vjenčanja, 10. rujna, javljeno je kako se otkazuje vjenčanje. U tom trenutku, Matt Damon bio je u avionu iz Rumunjske, a brat Casey pisao je govor koji je trebao održati kao mladoženjin kum. Bruce Willis, Matthew Perry, Courteney Cox, Jack Nicholson i Christian Slater također su bili na putu prema Santi Barbari.

The Mother premiere at the Westwood Regency Village Theater in Los Angeles | Foto: ALLISON DINNER

Nesuđeni mladenci pred hordom novinara i fotografa pobjegli su u Miami na Floridi. Dok je Jennifer dane provodila u 11-sobnoj luksuznoj vili, Affleck je noći provodio u kasinima. Svejedno, izgledali su sretno na zajedničkim tadašnjim fotografijama.

Ben je u siječnju otputovao u Europu gdje je imao promociju filma 'Paycheck', dok je Lopez otišla na jug Amerike. Paparazzi su je zatekli kako tulumari s Puffom Daddyjem u Miamiju, s kojim je već bila u vezi pet godina ranije. Tada su primijetili kako Jennifer nema zaručnički prsten te su zaključili kako nešto u vezi s Affleckom ne štima.

Konačno, 22. siječnja 2004. glasnogovornik pjevačice potvrdio je kako su Ben i Jennifer definitivno prekinuli. Vijest o prekidu Ben nije komentirao, a noć kasnije proveo je do pet ujutro kockajući u jednom kasinu u Los Angelesu, dok je Lopez otišla na večeru s poslovnim savjetnicima. Kasnije je Benu i vratila zaručnički prsten, a on se oporavljao devet mjeseci od tog prekida.

Nakon Lopez, 'bacio' se na Garner koju je zaručio nakon samo pola godine veze

Dan nakon Praznika rada u SAD-u, izašla je prva zajednička fotografija Bena i Jennifer Garner. Naime, Praznik rada u SAD-u tradicionalno se slavi prvog ponedjeljka u rujnu. Mediji su ih odmah prozvali 'Bennifer 2' i prisjetili se kako se par upoznao na setu 'Pearl Harbora'.

Komentirali su i kako je kemija između Bena i Garner bila prisutna još od prvog dana. Čak je njihov filmski poljubac u filmu 'Daredevil' bio nominiran u kategoriji najsenzualnijih 2003. godine na dodjeli MTV-jevih nagrada.

The 85th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Ipak, ljubav je ostala platonska jer je ona u to vrijeme bila u braku s glumcem Scottom Foleyem, a on je preko ušiju bio zaljubljen u Jennifer Lopez. No, novu vezu Ben je držao podalje od medija.

Na 33. rođendan glumice, 17. travnja 2005., Ben ju je zaprosio i to nakon samo pola godine veze. Prsten je uzeo u istoj draguljarnici kao i za Lopez, ali za novu odabranicu uzeo je i malo skromniji prsten.

Prsten je bio optočen s 4,5-karatnim bijelim dijamantom i nekoliko manjih. Nije želio odugovlačiti ni sa svadbom. Da bi bio sasvim siguran da ih neće progoniti paparazzi, odredište i datum ostali su u tajnosti.

Na vjenčanju Bena i Garner nisu bili roditelji

U društvu nekolicine prijatelja privatnim avionom sletio je na minijaturnu pistu udaljenoga karipskog otočja Turks and Caicos, jugoistočno od Bahama. Zavjete su izmijenili na pješčanoj Obali papiga 29. lipnja 2005. godine, a na vjenčanju nisu bili njihovi roditelji.

Jennifer Garner tada je već bila u trećem mjesecu trudnoće, a roditelji su postali 1. prosinca kada je Jennifer rodila djevojčicu Violet Anne.

Oscars 2013 - Vanity Fair Party | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Rođenje djeteta radikalno me promijenilo jer sam tek sad postao svjestan koliko moje ponašanje može utjecati na živote onih koje volim. A htio bih da moja kći jednog dana bude ponosna na svog starog - rekao je tada ponosni otac.

Tri godine poslije par je dobio još jednu kćer. Jennifer je 6. siječnja 2009. rodila Seraphinu Rose Elizabeth Affleck. Te godine Affleck je, nakon dugo vremena, zaigrao konačno u solidnom trileru “Pravila igre”.

Ovaj put igrao je dojmljiva negativca, a zatim se okušao i kao redatelj i kao scenarist u filmu “Grad lopova”. Krenule su filmski uspjesi za glumca, a u međuvremenu Jennifer je rodila sina Samuela Garnera Afflecka.

Lopez se udala za pjevača jer je 'tražila utjehu'

Četiri mjeseca nakon razlaza s Affleckom, pjevačica se udaje za latino glazbenika Marca Anthonyja u svom domu na Beverly Hillsu. Oni su se upoznali 1998. godine, dok je on glumio na Broadwayu.

The World Music Awards 2010 in Monte Carlo | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Pjevačica je u svojim memoarima iz 2014. otkrila da joj je Anthony rekao pri njihovom prvom susretu 'da će mu biti žena jednog dana'.

Također, pjevačica je spomenula kako je tražila 'utjehu u drugoj osobi' nakon prekida s Affleckom pa je tako došlo i do veze s Marcom Anthonyjem. 2008. godine Marc i Jennifer dobili su blizance Emme i Maxa.

2010. je priznala, u emisiji britanskog voditelja Grahama Nortona, kako je na njezinu vezu s Affleckom negativno utjecalo medijsko preispitivanje.

- Volim Bena, on je sjajan dečko, ali bilo je puno za nas oboje biti pod takvom vrstom opsade dvije godine zaredom - rekla je i dodala:

- Bili smo na naslovnici svakog časopisa, svaki tjedan, bilo je čudno.

Lopez se razvela 2014., a samo godinu dana kasnije i Ben

Mjesec dana nakon sedme godišnjice braka, Lopez i Anthony 2014. objavili su odluku o razvodu.

- Ovo je bila vrlo teška odluka. Došli smo do prijateljskog zaključka o svim stvarima. Ovo je bolno vrijeme za sve uključene i cijenimo poštovanje naše privatnosti u ovom trenutku - pisalo je u zajedničkoj izjavi. Anthony je podnio zahtjev za razvod od Lopez zbog 'nepomirljivih razlika'. Razvod je bio finaliziran nakon tri godine od objave odluke.

Ben Affleck i Jennifer Garner objavili su, nekoliko dana prije desete godišnjice braka, da se rastaju.

- Idemo naprijed s ljubavlju i prijateljstvom jedni prema drugima i predanošću zajedničkom roditeljstvu naše djece čiju privatnost molimo da se poštuje u ovom teškom trenutku. Ovo će biti naš jedini komentar o ovoj privatnoj, obiteljskoj stvari. Hvala na razumijevanju - napisali su Affleck i Garner u zajedničkoj izjavi. Njihov razvod je također bio finaliziran nakon tri godine od odluke.

Kasnije je Affleck počeo hodati s Anom de Armas, dok se Lopez zaručila za bivšu bejzbol zvijezdu Alexa Rodrigueza. Ben je 2021., nakon samo godine dana veze s Anom de Armas, prekinuo vezu. Lopez i Rodriguez bili su u vezi od 2017., a zaručili su se 2019. godine.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez split | Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

- Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i veselimo se što ćemo to i ostati - rekli su 2021. pjevačica i bivši sportaš.

Ben i Lopez slavili njen rođendan na jahti i svima potvrdili da su ponovno skupa

Dva tjedna nakon raskida zaruka, Affleck je, kao prijatelj, posjetio Lopez u njezinu domu u Los Angelesu. Nakon samo tri mjeseca od tog posjeta, Lopez potvrđuje vezu s Affleckom na društvenim mrežama.

Objavila je zajedničke fotografije na jahti kada su slavili njezin rođendan, a rekreirali su scene iz zajedničkog spota 'Jenny from the Block'. Pratitelji koji imaju 'oko sokolovo' primijetili su i uokvirenu crno-bijelu fotografiju para s Affleckova snimanja naslovnice 'Vanity Faira' 2003. u pozadini jedne od objavljenih fotografija.

U rujnu 2021. pojavili su se ponovno skupa na crvenom tepihu nakon 18 godina. Bili su na Venecijanskom filmskom festivalu gdje su promovirali Affleckov film 'Posljednji dvoboj'.

Lopez se ponovno zaručila za Bena Afflecka u travnju 2022. godine, a vjenčanje se održalo tri mjeseca nakon zaruka.

Vjenčali su se na ponoćnoj ceremoniji u Las Vegasu, a detalje svadbe prepričala je u svom newsletteru kojeg je potpisala kao 'Jennifer Lynn Affleck'. Rekla je kako im je to bila 'najbolja noć u njihovim životima'. Medeni mjesec proveli su u Parizu.

Foto: Instagram

Ponovno su se vjenčali u kolovozu 2022. godine na formalnoj ceremoniji na Affleckovom imanju u saveznoj državi Georgia.

- 20 godina između tih snova o mladosti i svijeta odraslih ljubavi i obitelji koji smo prihvatili tog dana, donijelo je ovom braku više nego što smo ikada mogli zamisliti - napisala je Lopez.

- Tog dana zacijelile su se neke stare rane i teret prošlosti konačno je skinut s naših ramena. Puni krug—i uopće ne onako kako smo planirali nego još bolje - zaključila je.

