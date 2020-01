Svi žele na Balaševića: Nastao red za karte, tisuću ljudi čekalo

Pjevač Đorđe Balašević (66) nakon što se oporavio od infarkta, vratio se koncertima. Prvo je održao koncert u Osijeku, zatim u Zagrebu, a sljedeći je na redu Novi Sad gdje će Balašević tradicionalno imati koncert 19. siječnja.

Na društvenim mrežama procurila je fotografija na kojoj tisuće obožavatelja slavnog glazbenika čekaju u redu kako bi nabavili njegovu kartu. Tako je na Trgu slobode nastao red od nekoliko kilometara, a unatoč tome što su se karte mogle nabaviti i putem on-line prodaje, mnogi obožavatelji su se žalili da su karte planule neočekivanom brzinom.

Red je snimljen u četvrtak popodne kad su karte puštene u prodaju, a sve ulaznice su rasprodane.

Podsjetimo, prije nešto više od mjesec dana glazbenik je imao infarkt i bio je hospitaliziran na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici gdje su mu liječnici ugradili četiri stenta/prijemosnice. Stoga i ne čudi kako je postojala bojazan od otkazivanja nastupa jer je nakon zdravstvenih problema otkazao rasprodani koncert u Kragujevcu. Međutim, prošli petak ipak se popeo na binu po prvi put nakon infarkta i to u Osijeku.

- Nisam više stand up komičar. Sada sam stent up komičar, jer su mi ugradili četiri stenta. Što bi rek'o onaj u filmu: 'Al' su me popravili!' - šalio se glazbenik na koncertu u Osijeku.

