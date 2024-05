Švicarci: 'Pobijedila je mala država, bez značajnog lobija...'

Pobjeđuje mala država, bez značajnijeg lobija. Tome su najviše pridonijeli pjesma i Nemove izvedbe, piše na početku nedjeljnog teksta Švicarskog dnevnog lista. Nemo (24) ne identificira se ni kao žena ni kao muškarac. Pjesma "The Code", u kojoj se može čuti sve od popa preko falseta do rapa, bavi se Nemovim osobnim putovanjem.

Švicarski mediji Tages-Anzeiger i Švicarski dnevni list nakon pobjede nisu previše pisali o slavlju u zemlji, već o onome što Nemo žele, a to je priznanje trećeg spola u Švicarskoj. Nemo su nakon pobjede u subotu rekli da će prvo nazvati ministra pravosuđa Beata Jansa kako bi pokrenuo raspravu o trećem spolu.

- Neprihvatljivo je da u Švicarskoj ne postoji mogućnost službenog priznavanja spola nebinarnih osoba - rekli su Nemo.

U Švicarskoj možete birati želite li se definirati kao muškarac ili žena, no trećeg spola službeno nema. U pismu švicarskom Saveznom vijeću, koje su napisali Nemovi istomišljenici koristeći platformu za prikupljanje potpisa We Collect, više od 4000 ljudi zahtijeva da Švicarska također 'stvori pravni temelj za nebinarni rodni identitet'. Važeći zakon ne dopušta treći spol niti brisanje upisa spola iz matične knjige.

- Švicarski pravni sustav temelji se na binarnom rodnome modelu, na temelju višestoljetne društvene tradicije. Kad bi se dodao treći spol, morali bi se prilagoditi akti na svim razinama zakona. Zakon ne nudi rješenje za ljude koji sebe ne vide ni kao muškarce ni kao žene. U Švicarskoj ljudi mogu birati što žele da ih se smatra. Ali moraju izabrati - pišu mediji.

Nacionalno etičko povjerenstvo navodi da se prije nego što se može napraviti bilo kakva promjena prvo moraju stvoriti društveni uvjeti za napuštanje binarnog rodnog modela.

- Nemo se bore za treći spol. Ali švicarski kod je binarni. Samo bi radikalni liberalni pristup to mogao promijeniti - zaključuju švicarski mediji.