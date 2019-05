Švigači napustili show: 'Nismo uspjeli, iako smo se svi trudili'

Pet je obitelji prošlo posljednji zadatak u ovoj fazi natjecanja – izazov “Utrka preko polja”. Kako je tata Dean Švigač ozlijeđen, svaka ekipa je u teški izazov trebala ići s članom manje, a najveći dio posla odradile su ženske snage obitelji, koje su morale same prijeći veliki dio poligona.

Foto: RTL

Najveći problem predstavljale su im saonice sa sijenom koje je trebalo povući do određene granice te su se sve djevojke lavovski borile kako bi svojoj obitelji osigurale dobar rezultat. Prva na poligonu je bila obitelj Rimaj, a kći Nika dobila je naziv Nindža Rimaj jer je uz veliku i glasnu podršku trenerice Nike Fleiss uspjela povući saonice i proći ostatak zadatka.

Foto: RTL

Nakon njih, obitelj Hukman je pokazala svoju snagu i spretnost te je odmah postavila najbolji rezultat u izazovu, a tata Ivica je bez sumnje imao najbolju taktiku za guranje bala sijena teških 200 kilograma, koje su bile kamen spoticanja svim obiteljima.

Nakon obitelji Švec i Podobnik, posljednji na poligonu bili su Švigači, a njihov najjači adut bila je Lucija, koja je pomaknula granice svoje izdržljivosti, no to im ipak nije bilo dovoljno da izbjegnu eliminator. Tako su u borbi za opstanak u showu ‘Fittest Family’ snage odmjerili Švigači i Rimaji. Iako je utrka od samih početaka bila vrlo neizvjesna, zadnja prepreka u izazovu – zloglasna rampa je presudila.

Prvi se na nju popeo Mislav Švigač, koji nije imao uspjeha oko podizanja preostalih članova svoje obitelji na rampu, pa je u tom trenutku tata Roman Rimaj napravio ključan potez. Naime, Roman se popeo na rampu pa uskoro povukao sina Renea i kći Niku te tako svojoj obitelji osigurao pobjedu i ostanak u natjecanju. Njihova trenerica Nika Fleiss bila je toliko ponosna i sretna da je čak proplakala od sreće, a Rimaji su zasluženo slavili.

Foto: RTL

- Tata je odradio jedan vrhunski posao danas, nisam bio baš spreman, ali morao sam pomoći ovoj dječici ovdje. Vječno su bili ispred mene i na meni je bio da im pomognem. Nakon ovog eliminatora pao nam je ogroman teret s leđa i idemo u prvih 8 obitelji u showu, što je sasvim dobar rezultat za obitelj Rimaj - zaključio je Roman.

Foto: RTL

- Nažalost nismo uspjeli, trudili smo se, ali nije išlo… Čestitamo ekipi koja ide dalje. Mi smo dali svoj maksimum. Žao mi je zbog trenera Vlade Šole koji nas je spasio, trudili smo se i žao mi je da smo ispali u ovako nezgodnoj situaciji. Ja sam stvarno dala svoj maksimum, nisam mogla više, gurala sam do kraja koliko sam mogla, ali prvi izazov me previše umorio - priznala je iscrpljena Lucija kojoj je, kao i ostatku obitelji, teško pao ovaj poraz, ali znaju da je to sastavni dio sportskih natjecanja.