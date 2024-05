Svijet bruji o razvodu J.Lo i Bena Afflecka, a ona spas potražila u plesu: Ukrala pažnju detaljem

Strani mediji raspisali su se o navodnom razvodu Bena Afflecka i Jennifer Lopez, a pjevačica i glumica sada je snimljena prvi put nakon glasina o krahu ljubavi.

Fotografi su Lopez snimili prilikom dolaska u plesni studio u Los Angelesu, a pažnju je privukla njezina ruka na kojoj i dalje nosi vjenčani prsten.

*EXCLUSIVE* A Beaming Jennifer Lopez arrives at a Dance Studio Wearing her Wedding Ring Amid Rumors of a Divorce | Foto: VARK

Prisjetimo se, In Touch je napisao kako se Affleck već iselio iz zajedničkog doma.

- Gotovo je, razvest će se, a ovaj put Bena ne treba kriviti - rekao je izvor.

*EXCLUSIVE* A Beaming Jennifer Lopez arrives at a Dance Studio Wearing her Wedding Ring Amid Rumors of a Divorce | Foto: VARK

Obožavatelji su ranije primijetili da Ben i Jennifer posljednjih tjedana sve više vremena provode razdvojeni. Glumac nije bio niti na Met Gali sa suprugom početkom svibnja, unatoč njenoj ulozi domaćina na događaju. Benova službena isprika za propuštanje Met Gale bila je da je bio zauzet snimanjem filma 'The Accountant 2', iako izvor govori da je pravi razlog kraj braka s Lopez.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

Popularni ljubavni par vezu su prvi put započeli ranih 2000-tih, a samo nekoliko dana prije nego što su se trebali vjenčati, otkazali su vjenčanje.

Ostali su zajedno do siječnja 2004., a tada je uslijedio konačan kraj. Na pomirenje su čekali gotovo 20 godina pa su to učinili 2021., a konačno se vjenčali u srpnju 2022. godine.

World premiere of "The Flash", in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE