Svijet je osvojio kao Spiderman, a posljednjih tjedana svi pričaju o navodnom tajnom vjenčanju

Rođen 1. lipnja 1996. godine u Kingstonu na Temzi u Engleskoj, Thomas Stanley Holland odrastao je u kreativnom obiteljskom okruženju. Njegova majka Nicola fotografkinja je, dok je otac Dominic Holland poznati stand-up komičar i pisac. Kao najstariji od četvorice braće, Tom je od malih nogu bio okružen podrškom obitelji koja je prepoznala njegov umjetnički potencijal.

Prvi koraci prema sceni nisu bili glumački, već plesni. Već s devet godina počeo je pohađati hip-hop plesne tečajeve, a upravo ga je talent za ples doveo do audicije za mjuzikl "Billy Elliot". Iako nije imao formalno obrazovanje iz baleta ili glume, njegov prirodni talent impresionirao je redatelja Stephena Daldryja. Nakon dvije godine intenzivnog treninga Holland je 2008. godine debitirao na londonskom West Endu, prvo kao Michael, najbolji prijatelj glavnog lika, a ubrzo i u naslovnoj ulozi Billyja Elliota. Njegove akrobatske sposobnosti i karizma osvojile su publiku te su mu otvorile vrata profesionalne karijere.

Nakon uspjeha na kazališnim daskama uslijedili su prvi filmski projekti. Širu pozornost privukao je 2012. godine u filmu "The Impossible", temeljenom na stvarnim događajima tijekom razornog tsunamija u Indijskom oceanu 2004. godine. Uloga dječaka koji pokušava spasiti svoju obitelj donijela mu je pohvale kritičara i brojne nominacije za prestižne nagrade. Nakon nekoliko zapaženih projekata, uključujući filmove "How I Live Now" i seriju "Wolf Hall", stigla je vijest koja mu je promijenila život. Godine 2015. potvrđeno je da će upravo Tom Holland postati novi Peter Parker, odnosno Spider-Man. Za razliku od prethodnih glumaca Tobeya Maguirea i Andrewa Garfielda, Holland je bio znatno bliži dobi srednjoškolca kojeg je utjelovio, što je njegovoj interpretaciji donijelo dodatnu autentičnost.

Debi u ulozi Spider-Mana imao je 2016. godine u filmu "Captain America: Civil War", a publika i kritičari odmah su ga prihvatili. Uslijedio je veliki uspjeh filma "Spider-Man: Homecoming", nakon kojeg je postao jedan od ključnih članova Marvelova filmskog svemira. Pojavio se i u blockbusterima "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame", a potom je nastavio priču o mladom superjunaku kroz filmove "Spider-Man: Far From Home" i "Spider-Man: No Way Home". Njegov povratak ulozi Spider-Mana očekuje se i u filmu "Spider-Man: Brand New Day", čija je premijera najavljena za srpanj 2026. godine.

Iako će ga mnogi zauvijek povezivati s Marvelom, Holland je tijekom karijere nastojao dokazati svoju svestranost. Pojavio se u filmovima kao što su "In the Heart of the Sea", "The Lost City of Z" i "Pilgrimage", dok je glas posudio animiranim hitovima "Spies in Disguise" i Pixarovu filmu "Onward". Posebne pohvale dobio je za zahtjevnu ulogu u drami "Cherry", gdje je utjelovio vojnog medicinara koji se bori s posttraumatskim stresnim poremećajem. Komercijalni uspjeh ostvario je i filmom "Uncharted", snimljenim prema popularnoj videoigri, dok je u seriji "The Crowded Room" pokazao svoju sposobnost nošenja kompleksnih psiholoških uloga.

Osim profesionalnih uspjeha, Hollandov privatni život godinama je pod povećalom javnosti. Njegova veza s glumicom i pjevačicom Zendayom jedna je od najpraćenijih ljubavnih priča u Hollywoodu. Upoznali su se tijekom snimanja filma "Spider-Man: Homecoming" 2017. godine, a glasine o njihovoj vezi pratile su ih godinama. Tek 2021. godine javnost je dobila potvrdu njihove romanse nakon što su fotografirani zajedno u intimnim trenucima. Početkom 2025. godine objavljeno je da su se zaručili tijekom božićnih blagdana krajem 2024., a iako se tijekom 2026. pojavilo mnogo nagađanja o mogućem tajnom vjenčanju, par te informacije još nije službeno potvrdio.

Jedan od najvažnijih osobnih izazova s kojima se Holland suočio posljednjih godina bila je odluka da prestane konzumirati alkohol. Nakon što je pokušao izdržati popularni izazov "Dry January", shvatio je koliko mu je odricanje teško palo. Iskreno je progovorio o tom iskustvu te priznao da ga je vlastita reakcija natjerala na preispitivanje odnosa prema alkoholu. Odluka donesena početkom 2022. godine pokazala se prekretnicom, a Holland je od tada potpuno trijezan. Njegovo iskustvo inspiriralo ga je i na poslovni pothvat. Nezadovoljan ponudom bezalkoholnih piva na tržištu, 2024. godine sudjelovao je u osnivanju brenda BERO.