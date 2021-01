Iako mnogi povezuju pokret #MeToo s aferom Weinstein, koja je krenula u listopadu 2017. godine, riječ je o starijoj kampanji. Izvorno potječe iz 2006. godine, kad je ovu krilaticu prva preko MySpacea objavila aktivistica Tarana Burke, koja je i sama bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

No tek kad se ove krilatice sjetila glumica Alyssa Milano 15. listopada 2017. i objavila je na društvenim mrežama, potaknula je slavne holivudske žene da prekinu šutnju o svojim neugodnim iskustvima.

- Sve one koje na svom profilu objave #MeToo dat će do znanja da su imale loša iskustva i tek će se tako vidjeti koliko je ovaj problem velik - rekla je Milano i ubrzo je slijedio odgovor. Na svoje profile #MeToo su objavile slavne američke glumice Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, a za njima još stotine drugih poznatih i manje poznatih žena. Protiv moćnog filmskog producenta Harveya Weinsteina je među prvima javno progovorila Rose McGowan.

- Weinstein me natjerao na oralni seks u hotelu na festivalu u Sundanceu 1997., kad sam imala 23 i upravo sam snimila film ‘Vrisak’. Sad kad je vidio da vrag nosi šalu, ponudio mi je milijun dolara da šutim - rekla je McGowan, koja je dobila tužbu i odštetu od 100.000 dolara.

Ashley Judd prisjetila se da ju je Weinstein namamio u svoju hotelsku sobu pod izlikom poslovnog sastanka i filmske uloge.

- Pojavio se u kućnom ogrtaču i pitao me bih li ga masirala i gledala dok se tušira. Odbila sam, a pokušao mi se osvetiti tako da mi uništi karijeru. Njezine navode potvrdio je i redatelj Peter Jackson, koji je rekao da ju je Weinstein maknuo s popisa glumica kojima se daju uloge.

I Mira Sorvino ispričala je svoje iskustvo s predatorom.

- Maltretirao me u hotelskoj sobi 1995. Počeo mi je masirati ramena, a zatim me fizički pokušao savladati i počeo me proganjati po sobi - rekla je glumica. Redatelj Peter Jackson i u ovom je slučaju potvrdio kako mu je Weinstein rekao da je ne uzima u njegove filmove. Salma Hayek, koju je proslavila uloga slikarice Fride Kahlo, rekla je da je i nju Weinstein ucjenjivao tijekom snimanja filma 2002.

- Nakon što sam u nekoliko navrata uspjela izbjeći njegove nasrtljive pokušaje, pribjegao je prijetnjama: ‘Ubit ću te! Nemoj misliti da ne mogu!’, rekao mi je jednom Weinstein.

Oglasila se i Cara Delevingne putem Instagrama. Napisala je:

- Osjećala sam se grozno tijekom sastanka s Weinsteinom, na koji me pozvao u svoju hotelsku sobu. U jednom trenutku rekla sam mu da izlazim, a on me otpratio do vrata i onda tijelom zatvorio izlaz. Pokušao me poljubiti u usta, ali sam uspjela pobjeći - opisala je glumica.

I Angelina Jolie prisjetila se situacije s Weinsteinom 1998., kad je imala 23 godine.

- Počeo me nagovarati na seks, ali sam mu se žestoko oduprla. Tad sam odlučila da više nikad neću ići na audicije za njegove filmove i da ću i druge kolegice upozoriti na užasno iskustvo - rekla je. Jedino je trostruka oskarovka Meryl Streep rekla da nikad nije imala nemoralnih ponuda:

- Valjda zato što mi se na licu vidi da, kad bi netko i pokušao nešto takvo, odmah bi dobio nogu u ja*a - objasnila je.

Nitko nije mogao vidjeti kako je izgledao Weinstein u trenutku kad mu je sudac u ožujku prošle godine odrezao 23 godine zatvora. Bio je okružen čuvarima, pa se moglo samo naslutiti da je ostao okamenjen. Nije očekivao takvu kaznu, koja za njega kao 67-godišnjaka zapravo znači doživotni zatvor. Dapače, njegova obrana tražila je maksimalno pet godina jer su tvrdili da zbog zdravstvenog stanja neće dulje poživjeti. Sudac James Burke nije tako mislio. Nije niti nasjeo na Weinsteinovu žalopojku koju je iznosio više od 20 minuta.

Dok su ga izvodili iz sudnice, Weinstein nije pokazao nikakve emocije, imao je sasvim bezizražajno lice, a nakon povratka u zatvor njegovi odvjetnici izjavili su da mu je pozlilo i da su ga morali hitno prevesti u zatvorsku bolnicu.

Tužitelj okruga Manhattan, Cyrus Vance Jr., rekao je da ovakva presuda daje “jasnu poruku seksualnim predatorima i svima njemu sličnima koji zlostavljaju žene u svim segmentima društva”. Predstavnice pokreta #MeToo mogle su odahnuti. Dvije i pol godine nakon što su razotkrile Weinsteina, njihova nastojanja dala su rezultate.