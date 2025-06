Svjetska ikona slomila se prije dolaska u Pulu: 'Rekla mi je: Ja odlazim, ali ti ne smiješ pasti'

Sir Tom Jones otvorio je dušu i progovorio o potresnim posljednjim riječima svoje pokojne supruge prije nego što je preminula od raka. Legendarni velški pjevač opisao je kako je bio uz voljenu Melindu "Lindu" Trenchard tijekom njezinih posljednjih dana 2016. godine, nakon zajedničkog života dugog 59 godina — od vjenčanja 1957. pa sve do njezine smrti.

Govoreći u emisiji "Zvuk šezdesetih" na BBC-ju s Tonyjem Blackburnom, rekao je:

- Kad je moja supruga saznala da ima terminalni rak, bio sam s njom posljednjih deset dana u bolnici, u istoj sobi s njom. Rekla je: ‘Gledaj, ja moram otići, ali ti nemoj pasti sa mnom. Ja odlazim, znam to, i nema ništa što mogu učiniti u vezi s tim – ali ti to nemoj učiniti. Moraš ići dalje, moraš izaći na pozornicu. Još uvijek imaš pjesama za otpjevati, i misli na mene dok to radiš - rekao je Jones, piše Mirror.

Kaže kako su mu te riječi ne samo pomogle da prebrodi tugu, već ga i danas vode kada savjetuje mlade izvođače. Ona mu je dala snagu da nastavi karijeru, unatoč tome što je nakon njezine smrti razmišljao o umirovljenju.

- Voljela je šale, a ja sam je često nasmijavao. Sada mi daje snagu jer, kad je preminula, mislio sam da ću se slomiti - priznao je.

- Ono što sada govorim pjevačima je: Uzmi emociju i unesi je u pjesmu, provuci je kroz izvedbu, ali se nemoj previše poistovjetiti s njom jer ćeš onda zaplakati i nećeš moći pjevati - rekao je.

Tom Jones i Linda snimljeni 1970. | Foto: Profimedia

Legendarni pjevač ove je subote proslavio svoj 85. rođendan uz objavu na Instagramu.

- Ove subote slavim svoj 85. rođendan i oduševljen sam što mogu podijeliti posebno koncertno izdanje – ‘Live on Soundstage 2017’ – prvi put na svom YouTube kanalu - napisao je.

Tom Jones 24. lipnja nastupa u pulskoj Areni. U zagrebačkoj Areni nastupao je 2011., a posljednji je put u Hrvatskoj bio 2022. u Opatiji.