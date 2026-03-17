GLAZBENA VIZIONARKA

Svoj odnos s Elonom Muskom je opisivala 'vrlo fluidnim', a prije prekida su dobili troje djece

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

Grimes je ostvarila uspješnu glazbenu karijeru, no njezin život je u centar medijske pažnje došao nakon što je započela vezu s Elonom Muskom. Glazbenica danas slavi 38. rođendan.

Kanadska glazbenica, producentica i umjetnica Claire Elise Boucher, svijetu poznata kao Grimes, danas slavi 38. rođendan. U gotovo dva desetljeća karijere etablirala se kao jedna od najinovativnijih figura art-pop i elektroničke scene, no njezin je život postao predmetom globalne fascinacije ponajviše zbog turbulentne veze s tehnološkim magnatom Elonom Muskom, s kojim ima troje djece jednako nekonvencionalnih imena kao što je i njihova ljubavna priča.

Grimes je svoj glazbeni put započela u kreativnom okruženju montrealske scene. Nakon što je samostalno izdala dva albuma, "Geidi Primes" i "Halfaxa" 2010. godine, vrata svjetske slave otvorio joj je album "Visions" iz 2012. godine. Snimljen u izolaciji tijekom tri tjedna bez sna i hrane, album je iznjedrio hitove "Genesis" i "Oblivion" te osvojio prestižnu kanadsku nagradu Juno za elektronički album godine, definirajući zvuk koji je bio istovremeno eteričan i plesan.

Kritički i komercijalni vrhunac dosegnula je albumom "Art Angels" 2015. godine, koji su vodeći svjetski mediji poput NME-a, Pitchforka i Stereoguma proglasili jednim od najboljih glazbenih izdanja godine. Kroz kasniji konceptualni album "Miss Anthropocene" i eksperimente s umjetnom inteligencijom, poput platforme Elf.Tech koja drugima omogućuje korištenje njezinog AI glasa, nastavila je pomicati granice onoga što popularna glazba može biti.

Veza koja je definirala desetljeće

Iako je izgradila impresivnu karijeru, njezin privatni život dospio je u središte pozornosti 2018. godine, kada je započela vezu s Elonom Muskom. Njihov prvi susret bio je virtualan, potaknut zajedničkom šalom na Twitteru o "Rococo Basilisk", specifičnom spoju barokne umjetnosti i misaonog eksperimenta o umjetnoj inteligenciji. Ubrzo nakon toga, svoj su debi kao par imali na crvenom tepihu Met Gale, potvrdivši vezu koja će godinama intrigirati javnost.

Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Njihov je odnos bio obilježen stalnim prekidima i pomirenjima, a sama Grimes ga je u jednom intervjuu opisala kao "vrlo fluidan".

​- Vjerojatno bih ga nazvala svojim dečkom, ali mi smo vrlo fluidni. Živimo u odvojenim kućama. Najbolji smo prijatelji. Stalno se viđamo… Imamo neku svoju stvar i ne očekujem da drugi to razumiju - izjavila je jednom prilikom.

Čak i nakon jednog od prekida, na Twitteru je napisala kako je on i dalje "njezin najbolji prijatelj i ljubav njezina života".

Plod njihove turbulentne veze je troje djece čija su imena izazvala globalnu senzaciju. U svibnju 2020. godine rodio im se sin X Æ A-Xii (X), čije ime simbolizira nepoznatu varijablu, umjetnu inteligenciju (Æ) i njihov omiljeni zrakoplov (A-12). Krajem 2021. putem surogat majke dobili su kćer Exu Dark Sideræl (Y), s imenom koje referira na superračunala, tamu i zvjezdano vrijeme. Rođenje trećeg djeteta, sina imena Techno Mechanicus (Tau), otkriveno je tek 2023. godine u Muskovoj biografiji autora Waltera Isaacsona.

Od ljubavi do sudske bitke

Idila "fluidnog partnerstva" konačno je pukla 2022. godine, a njihov je odnos eskalirao u medijski praćenu pravnu bitku za skrbništvo nad djecom. Sudski procesi vodili su se u Teksasu i Kaliforniji tijekom 2023. i 2024. godine. Spor je konačno riješen nagodbom u kolovozu 2024., no detalji dogovora ostali su zapečaćeni i skriveni od očiju javnosti.

Nakon što su pravne bitke okončane, Grimes se posvetila zajedničkom roditeljstvu i zaštiti privatnosti svoje djece, za koju je nedavno izjavila da imaju "nevjerojatnu auru". Čini se da joj je razrješenje privatnih drama dalo novi kreativni poticaj. Trenutno je u potpunosti posvećena radu na dugoočekivanom albumu "Book 1", ističući kako su je majčinstvo i životne borbe duboko transformirale kao umjetnicu, otvarajući novo poglavlje u njezinoj jedinstvenoj karijeri.

