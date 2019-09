Swayze mrzio nastavke filmova i odbio snimiti 'Prljavi ples 2'

'Imao sam aktivniji život nego bilo kojih 10 ljudi koje stavite zajedno, i bila je to nevjerojatna vožnja. Zato je smrt u redu', rekao je svojedobno Patrick Swayze. Glumac i plesač koji je najpoznatiji po ulogama u filmovima “Prljavi ples” i “Duh” preminuo je u 57. godini 14. rujna 2009. u svom domu nakon teške bitke s rakom gušterače.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Na početku karijere snimio je reklamu za pivo koja je bila inspirirana “Groznicom subotnje večeri”, filmom koji je izašao 1977. Prvi film snimio je 1979., a riječ je bila o komediji “Skatetown, U. S. A.”, u kojoj je utjelovio klizača. Glumac, koji se rodio 18. kolovoza 1952. u Teksasu, proslavio se u ”Prljavom plesu” 1987. Swayze je “skinuo” Travoltu, za kojeg je na početku govorio da mu je uzor.

- Taj film me naučio kako snimiti ljubavnu scenu. Ne radi se o tome da muškarac i žena skaču jedno po drugome nego da dvoje ljudi nisu potpuni dok se ne pogledaju u oči - rekao je o ulozi Johnnyja Castlea.

Foto: IMDB

Otkrio je da su scene snimljene u “Prljavom plesu” stvarne i da je kamera uhvatila istinu. Baby je u filmu odigrala Jennifer Gray (58) i ona je s Patrickom prije tog filma igrala u “Crvenoj zori”. Iako su odnosi između dviju zvijezda varirali, ljubavnu su scenu između Baby i Johnnyja proglasili jednom od najseksi scena u povijesti filma. Kad se to trebalo snimati, Swayze i Grey su bili posvađani, pa ih je redatelj natjerao da pogledaju snimku audicije.

Foto: IMDB

- To je kemija koju trebam i želim - rekao im je, a oni su, revitalizirani i motivirani, navodno u jednom pokušaju snimili ljubavnu scenu s komponentama plesa. Patricku su nudili oko 39 milijuna kuna da snimi nastavak, no Swayze je ostao odan načelima, a jedno od njih bilo je “ne vjerujem u nastavke”. Snimanje je bilo izrazito naporno, ali i zanimljivo jer, iako se Swayze i Jennifer Gray nisu voljeli, na kraju su se sprijateljili. Toliko je puta na setu pao, posebno tijekom scena koje su snimali u prirodi, da su na set morali dolaziti liječnici i raditi drenažu koljena koje se punilo tekućinom.

No, Swayze je od početka do kraja karijere bio netipična zvijezda. Majka mu je u Houstonu imala plesni studio, u kojem je Patrick provodio dane. U školi se bavio suvremenim plesom i baletom te išao na dramsku, no većinu je vremena posvetio gimnastici. Sanjao je nastup na Olimpijadi. Kad je shvatio da od toga neće biti ništa počeo je igrati američki nogomet kako bi tako dobio stipendiju za fakultet. Trenirao je i niz borilačkih vještina, a taman kad se činilo da bi mu nogomet mogao postati životni poziv, Swayze je “skršio” koljeno, s njime i snove o profesionalnoj karijeri.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Njegov drugi najveći hit je film “Duh”, s Demi Moore, iz 1990. Redatelj je priznao kako je znao da želi Swayzeja u filmu zbog ranjivosti. Vidio ga je da tijekom intervjua plače zbog pitanja o ocu. Nakon toga je izašao iz cipela “dobrog dečka” te u filmu “Point Break” glumio surfera koji pljačka banke, a u čiju se ekipu infiltrira FBI agent Keanu Reeves, koji sa Swayzejem ostvari neobično prijateljstvo. Te su ga godine proglasili i najseksi muškarcem na svijetu, pa se Patrick povukao na ranč uzgajati konje za utrke. Kad je poslije govorio o tom razdoblju, rekao je kako mu je hitno trebala pauza od slave i reflektora jer bi poludio. Paralelno se liječio od alkoholizma. Uz njega je i njegova supruga Lisa Niemi (63).

Foto: IMDB

Swayze i Lisa su se upoznali na satima plesa kad je on imao 19 a ona 15 godina. Vjenčali su se 1975. Par nije imao djece, a na glasu su bili kao vrlo skladni, bez javnih ekscesa. Swayze je supruzi posvetio i pjesmu “She’s Like the Wind”, koju s Wendy Fraser pjeva za film “Prljavi ples”. Da je bolestan, otkrio je 2007. godine na setu serije “The Beast”, ujedno njegove posljednje uloge. Patio je od bolova u želucu, a kad je otišao na kontrolu, brzo je postalo jasno da je bolest jako uznapredovala.

- Da slušam statistike, već bih se sam ubio. Držim srce i dušu otvorenima za čuda, volio bih biti ovdje kad otkriju lijek - rekao je u posljednjem intervjuu. S teškom je bolesti uspio živjeti 20 mjeseci, prije no što ga je shrvala upala pluća. Do smrti pisao je memoare, a prijateljima je tajio bolest jer nije htio da ga sažalijevaju. Govorio je kako je kemoterapija jači oblik mamurluka. Nakon Patrickove smrti njegovi prijatelji su tvrdili da je posljednje dane proveo u mukama zbog supruge Lise. Ispričali su američkim medijima da je spisateljica “pravo oličenje zla”. Spisateljica je na dražbi prodala glumčeve osobne stvari među kojima je bila i perika koju je glumac želio nositi na snimanjima jer mu je zbog kemoterapije ispala kosa.

Foto: promo

Među dragocjenostima su bile nagrade, kostimi i stvari iz filmova u kojima je Swayze glumio. Lisa je odlučila da ne želi zadržati motocikl Harley Davidson, automobil DeLorean, kožnu jaknu iz “Prljavog plesa” te košulju iz filma “Duh”. Njegova obitelj je bila ogorčena zbog Lisine rasprodaje dok je ona tvrdila da nemaju razloga za ljutnju jer je sve ponudila njima prije aukcije. No, kako je rekla, nitko nije htio Patrickove stvari.

POGLEDAJTE VIDEO: