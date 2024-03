Sydney Sweeney bila u SNL-u pa sve nasmijala: 'Moj zaručnik me došao podržati... Pa to nije on!'

Glumica Sydney Sweeney (26), zvijezda 'Euforije' i 'Bijelog lotosa', u subotu je vodila epizodu emisije 'Saturday Night Live' i oduševila sve gledatelje. Na samom početku epizode se osvrnula na glasine o vezi s glumcem Glenom Powellom (35), s kojim je glumila u filmu 'Anyone But You'. Nakon što su se pojavili zajedno u filmu, krenula su šuškanja o njihovoj vezi unatoč tomu što je Sydney zaručena za Jonathana Davina.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Najluđa glasina koju sam čula dok sam snimala 'Anyone But You' je da imam aferu s kolegom Glenom Powellom... To očito nije istina. Moj zaručnik i ja smo producirali film zajedno i on je bio prisutan tijekom snimanja. Želim samo reći da je on čovjek mojih snova. Još uvijek smo zajedno i jači smo nego ikada. Čak je došao ovdje večeras podržati me... Možemo li pokazati na njega? - rekla je na početku, a ono što je slijedilo nitko nije očekivao.

Kamera se tada okrenula na Glena Powella koji je sjedio u publici, a Sydney je uzviknula: 'To nije moj zaručnik, on je u garderobi!' Ova šala nasmijala je brojne, a trenutak je postao viralan na društvenim mrežama. Ista je epizoda postala jedna od najgledanijih epizoda 'Saturday Night Livea'.

U istoj je epizodi Sweeney glumila konobaricu iz poznatog američkog 'Hootersa'. Sydney je u skeču glumila lošu konobaricu koja zaboravlja narudžbe. Unatoč tomu ona dobiva ogromne napojnice, a pravi se da ne zna zašto ih dobiva.