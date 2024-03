Sydney Sweeney došla na reviju u neobičnim gaćicama: Cijena im se kreće oko 5300 eura...

Glumica Sydney Sweeney (26), poznata po ulogama u serijama 'Euforija' i 'Bijeli lotos', privukla je pozornost tijekom revije brenda Miu Miu na pariškom Tjednu mode.

Foto: Profimedia

Jedna od najzgodnijih glumica na svijetu se na reviji pojavila u crnom sakou i topu, a najviše su pažnje privukle njezine šljokičaste gaćice. Modnu kombinaciju je iskombinirala s crnim najlonkama i štiklama na visoku petu. Osim toga je nosila i crne sunčane naočale te torbicu u istoj boji.

Gaćice koje je nosila su bile brenda Miu Miu, a cijena im se kreće oko 5300 eura.

Inače, Sydney se nedavno pojavila u ulozi voditelja u emisiji 'Saturday Night Live' te svojim šalama nasmijala publiku i gledatelje. Nedavno je Sweeney glumila u filmu 'Anyone But You' uz kolegu Glena Powella, a ubrzo su krenula šuškanja da su u vezi, unatoč tomu što je glumica zaručena. Na račun ovoga se Sweeney našalila tijekom epizode.

- Najluđa glasina koju sam čula dok sam snimala 'Anyone But You' je da imam aferu s kolegom Glenom Powellom... To očito nije istina. Moj zaručnik i ja smo producirali film zajedno i on je bio prisutan tijekom snimanja. Želim samo reći da je on čovjek mojih snova. Još uvijek smo zajedno i jači smo nego ikada. Čak je došao ovdje večeras podržati me... Možemo li pokazati na njega? - rekla je. Potom je kamera pokazala na njenog kolegu Glena, a Sydney je uzviknula: 'To nije moj zaručnik, on je u garderobi!' Ova šala nasmijala je brojne, a trenutak je postao viralan na društvenim mrežama. Ista je epizoda postala jedna od najgledanijih epizoda 'Saturday Night Livea'.