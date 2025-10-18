Sydney Sweeney na premijeri filma 'Christy': 'Udebljala sam se 16 kilograma za tu ulogu!'

Na jučerašnjem crvenom tepihu BFI London Film Festivala glumica Sydney Sweeney plijenila je pažnju u svojoj romantičnoj modnoj kombinaciji. U tom izdanju stigla je u Royal Festival Hall na premijeru filma 'Christy', u kojem glumi naslovnu ulogu, piše Just Jared.

Foto: Carlos Jasso

Mlada glumica nominirana za nagradu Emmy odjenula je dugačku, poluprozirnu, blijedo ružičastu haljinu od kombinacije čipke i satena. Plavu kosu raspustila je u valovima, a lice je naglasila decentnom šminkom. Uz nju, na događaju su se pojavili i njeni kolege poput Bena Fostera te redatelj filma David Michôd.

U intervjuu je istaknula koliko je bilo zahtjevno odigrati naslovnu ulogu u ovome filmu te da je morala proći i kroz veliku transformaciju, prenosi Reuters. 'Iskreno, to je jako veliko breme za nositi. Osjećam važnost njezine priče i što ona znači drugim ljudima. Ona je veliki borac i inspirira me da i sama postanem zagovornica', rekla je istaknuvši: 'Dobila sam 16 kilograma i prošla kroz vrlo intenzivnu fizičku transformaciju. No osjećala sam se snažno, možda sam nekome i slomila nos'.

Foto: Carlos Jasso

Spomenuti film govori o Christy Martin iz Zapadne Virginije koja otkriva da posjeduje talent za boks. Kroz film pratimo kako se snalazi u svijetu boksa sa svojim suprugom Jimom, dok se s druge strane suočava s obiteljskim problemima i traženjem vlastitog identiteta. Film će se moći u kinima pogledati od 6. studenog ove godine.

Foto: Carlos Jasso