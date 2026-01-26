Sydney Sweeney objesila je grudnjake na znak 'Hollywood': Zbog toga joj sad prijeti kazna!

Glumica Sydney Sweeney prije nekoliko se dana potajno popela na kultni znak Hollywood te ga ukrasila grudnjacima, a zbog ovog bi pothvata mogla imati ozbiljnih problema sa zakonom. Cijeli incident snimljen je u sklopu promotivne kampanje, no čini se da glumica i njezin tim nisu imali sve potrebne dozvole za ono što su učinili.

Portal TMZ došao je u posjed snimke na kojoj se vidi zvijezda serije "Euforija" kako se, pod okriljem noći, penje po slovu "H" poznatog znaka. Produkcijski tim sve je snimao dok se Sydney uspinjala s hrpom grudnjaka u rukama. Kada su se ona i njezina ekipa popele na vrh slova, razvukli su konopac za sušenje rublja i na njega objesili grudnjake. Na snimci se vidi kako glumica s velikim zadovoljstvom promatra svoje djelo. Sve možete pogledati OVDJE.

Foto: JURI

Kako navode izvori, razlog ovog performansa je snimanje promotivnog videa za lansiranje njezine nove linije donjeg rublja. Projekt je, kako se navodi, financijski dobro potkovan s obzirom na to da je jedan od investitora i Jeff Bezos. Upravo je ta poslovna veza glumici osigurala pozivnicu na vjenčanje Bezosa i Lauren Sanchez prošlog ljeta.

Međutim, ovdje nastaju problemi. TMZ navodi kako je Sydney dobila dozvolu od agencije FilmLA za snimanje znaka Hollywood, ali ta dozvola nije uključivala dopuštenje da se znak dira ili da se po njemu penje. U e-mailu do kojeg su došli, holivudska gospodarska komora, koja je vlasnik znaka, jasno je dala do znanja njezinoj produkcijskoj kući da ne smiju snimati znak niti koristiti video bez prethodnog odobrenja. Zbog penjanja na znak i ukrašavanja grudnjacima, Sydney bi se čak mogla suočiti s prijavom za kazneno djelo ometanja posjeda i vandalizma.

Foto: Ilustracija - Reuters

Predsjednik holivudske gospodarske komore izjavio je za TMZ kako za takvo što nije izdana potrebna dozvola. Na pitanje hoće li podnijeti policijsku prijavu zbog ometanja posjeda ili vandalizma, nisu odgovorili.