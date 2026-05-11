GRUDZILLA Sydney opet šokirala u 'Euforiji': Postane div i svojim golim grudima razbije prozore

Nova sezona popularne HBO-ove serije "Euforija" ponovno je izazvala brojne rasprave, a čini se da je velik dio njih usmjeren na eksplicitne scene glumice Sydney Sweeney. Njezin lik Cassie Howard u trećoj sezoni uplovljava u svijet OnlyFansa, a radnja postaje sve bizarnija iz epizode u epizodu.

U novim nastavcima, Cassie pod menadžerskom palicom Maddie rapidno razvija svoju karijeru na platformi za odrasle. Gledatelji su je već vidjeli kako pozira gola u bejzbolskoj opremi i sudjeluje u takozvanom "sploshingu", polijevajući se sladoledom po golom tijelu.

Iako se suočila s kritikama stvarnih kreatora sadržaja s OnlyFansa, Sweeney je izjavila da se zahvaljujući ulozi Cassie osjeća osnaženo i samopouzdano. Čini se da autori serije nemaju namjeru usporiti s njezinim kontroverznim putem.

Možda i najčudnija scena dosad dogodila se dok je Cassie sanjala, i to u novoj epizodi koja je izašla u nedjelju navečer. U snu se pojavljuje u kompletu s leopardovim uzorkom, a zatim počinje rasti do visine zgrada. Nakon što je prošetala gradom i svojom kosom srušila helikopter, uočava sićušnog muškarca u poslovnoj zgradi kako gleda jedan od njezinih videa. Scena, o kojoj je izvijestio LADbible, završava tako što mu pokazuje svoje grudi, koje od siline razbijaju prozorsko staklo.

U pozadini se čuje glas Rue (Zendaya) koja kaže: "Znala je da je to njezina sudbina - trijumfirati, osvojiti, pobijediti. Svijet je bio njezin. Konačno je bila oslobođena." Iako je san očita metafora za njezin vrtoglavi uspjeh na platformi za odrasle, izazvao je veliku zbunjenost među gledateljima.

Dok neki kritiziraju da je seksualizacija tijela Sydney Sweeney jednostavan način za privlačenje gledatelja, čini se da se glumica u potpunosti slaže s razvojem priče. Unatoč tome, izrazila je frustraciju što se javnost više fokusira na njezinu golotinju nego na glumački talent, smatrajući da je njezin rad u seriji zanemaren zbog obnaženih scena.

​- Jako sam ponosna na svoj rad u "Euforiji". Mislim da sam odlično odglumila. Ali nitko o tome ne priča jer sam se skinula - izjavila je Sweeney, dodajući kako je tek s ulogom u seriji "Bijeli lotos" osjetila da je kritičari i publika istinski prepoznaju.

​- Postoje jednosatne kompilacije svjetski poznatih muških glumaca s golim scenama koji osvajaju Oscare i dobivaju pohvale za taj rad. Ali onog trenutka kada to učini žena, to ih degradira. One nisu glumice. One samo skidaju majice kako bi dobile ulogu. Mislim da me mnogi nisu shvaćali ozbiljno u "Euforiji" jer sam skinula majicu. Postoje takvi dvostruki standardi. Stvarno se nadam da mogu imati mali udio u mijenjanju toga.

Sweeney je također stala u obranu redatelja Sama Levinsona, naglasivši da je nikada nije prisiljavao na snimanje scena protiv njezine volje te da je uvijek pristajao izbaciti golotinju ako je smatrala da nije nužna za priču.

Redatelj Sam Levinson također je branio radnju treće sezone, govoreći o želji da pomakne granice modernih rasprava o online seksualnom radu.

​- Cassie ima svoju kućicu za psa, pseće uši i nos, i to ima svoj humor. Ali ono što čini scenu jest činjenica da je snima njezina kućna pomoćnica - objasnio je Levinson za The Hollywood Reporter.

​- Ono što smo uvijek željeli pronaći jest drugi sloj apsurda koji možemo povezati s tim, kako ne bismo bili previše unutar njezine fantazije ili iluzije. Štos je u tome da iskočimo, da srušimo četvrti zid - rekao je.

*uz korištenje AI-ja

