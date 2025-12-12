Sydney Sweeney stavili na detektor laži i pitali ima li prave grudi: Evo što je odgovorila...

Sydney Sweeney (28) suočila se s jednim od najdirektnijih pitanja u karijeri tijekom segmenta 'Vanity Fair Lie Detector Test'. Njena kolegica Amanda Seyfried (40) upitala ju je jesu li joj grudi prave, a Sweeney je odlučno odgovorila: 'Da'.

Foto: YouTube

Kada ju je Seyfried nastavila ispitivati je li ikada imala zahvate na njima, glumica je odlučno ponovila: 'Ne, nikada nisam imala nikakve zahvate nigdje', nakon čega je poligraf potvrdio da govori istinu.

Ovo nije prvi put da se glumica mora nositi s nagađanjima o estetskoj kirurgiji. Ranije je za 'Allure' izjavila da se boji igala i da nikada nije imala zahvate, te istaknula kako su usporedbe fotografija iz djetinjstva s crvenog tepiha nepravedne.

- Ne možete uspoređivati moju fotografiju kada sam imala 12 godina s fotografijom mene u 26. godini s profesionalnom šminkom i rasvjetom. Naravno da ću izgledati drugačije! Svi na društvenim mrežama su ludi! - istaknula je Sydney ranije.

Foto: reuters

Sweeney se čak našalila na račun asimetrije lica zbog nesreće na wakeboardu u djetinjstvu, kada je dobila 19 šavova, i prizanla da se kao tinejdžerica razmišljala o smanjenju grudi, ali ju je majka od toga odvratila.

- I tako mi je drago što nisam. Sviđaju mi se. One su mi najbolje prijateljice - priznala je Sweeney tada za 'Glamour UK 2023'.

Poznata po humoru i opuštenom pristupu životu, Sweeney je otkrila i svoju prehranu u intervjuu za 'The Times'. Kako se našalila jede kao malo dijete - cheeseburgere, pileće medaljone, sendviče s kikiriki maslacem jer sve to ide u njezine grudi. Podsjetimo, za ulogu boksačice Christy Martin u filmu 'Christy', Sweeney je prošla transformaciju tijela. Dobila je više od 13 kilograma mišića kroz naporan tromjesečni režim treninga.

- Moje tijelo je bilo potpuno drugačije. Nisam stala ni u jednu svoju odjeću. Grudi su mi postale veće. Stražnjica mi je postala ogromna. Bilo je ludo! Ali bilo je nevjerojatno, bila sam tako snažna - otkrila je za 'WSJ Magazine'.

Foto: Instagram