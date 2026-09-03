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Sydney Sweeney u prozirnom topu stigla u Veneciju, jedva je prekrio njene bujne grudi

Piše 24sata,
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Sydney Sweeney u prozirnom topu stigla u Veneciju, jedva je prekrio njene bujne grudi
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Foto: IVPA, ALMA
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Poznata glumica u srijedu je stigla na Filmski festival u Veneciju, a njena odjevna kombinacija nije prošla nezapaženo.

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Jedna od najpoznatijih glumica trenutno, bujna Sydney Sweeney, stigla je u srijedu u Veneciju na Filmski festival. Kao i inače, privukla je poglede brojnih obožavatelja, ali i objektiva koju su spremno dočekali njeno pojavljivanje.

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Foto: Instagram

Ni ovog puta Sydney nije razočarala odjevnom kombinacijom, a puni sjaj bež topa otkrio se kako je glumica podigla ruku kako bi pozdravila okupljene. Tada su ispod topa izvirile njene grudi, a svima je bilo jasno kako Sydney ne nosi grudnjak.

Sydney Sweeney arrives at the Hotel St Regis in Venice with a friend
Foto: IVPA, ALMA

Prozirni top samo je djelomično uspio skriti njene grudi, a svakim mahanjem Sydney je otkrivala obožavateljima kako ne nosi grudnjak. na sebi je, osim topa, imala i bež odgovarajuće hlače do koljena, te štikle i malenu torbu u istoj boji. Kosu je raspustila preko leđa, dok je dio podigla u malenu opuštenu punđu.

Ovih je dana Sydney itekako zaposlena, budući da je rujan njen rođendanski mjesec, a tim povodom objavljuje novu kolekciju svojeg donjeg rublja. Stoga svakodnevno objavljuje nove seksi fotke koje su savršena promocija kolekcije, ali i same Sydney.

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